美國新一代流行樂小天后亞莉安娜（Ariana Grande），過去與鬼才饒舌歌手麥克米勒（Mac Miller）交往2年，分手後沒多久就傳出男方在家中因「服用過量藥物」致死，得年26歲，讓亞莉安娜大受打擊，後來也與當時傳出訂婚的喜劇演員皮特戴維森（Pete Davidson）分手。事隔多年，當時販賣藥物給麥克米勒的毒販嫌疑犯近期也遭到判刑，但判決結果出爐後他的委任律師卻語出驚人，讓所有人相當震驚。

根據外國媒體的報導，麥克米勒在2018年時被人發現倒臥家中猝死，後來警方在檢驗報告中，發現他身體內驗出酒精、古柯鹼及大量類似鴉片的止痛麻醉藥「芬太尼」（Fentanyl）等多種毒品及藥物，造成藥性綜合反應導致「毒性混合」，最後因「意外服用過量藥物」身亡。據了解，芬太尼多用於抑制癌症及緩解其他病痛所帶來的痛苦，但也因此遭到不肖業者拿來當毒品販售。

而賣藥給麥克米勒的39歲的嫌疑犯瑞安麥可李維斯（Ryan Michael Reavis），也因販賣偽造處方籤用藥，於本月19日遭到法院判處11年的有期徒刑，但瑞安麥可李維斯的律師聲稱，由於他自己也有毒癮，所以根本不清楚他給的藥物含有大量的芬太尼，想藉此要求緩刑，更認為法院不應該覺得他需要被關押更長的時間，對於判決結果「表示遺憾」讓眾人相當傻眼。

而另一名販毒嫌疑犯卡麥隆（Cameron James Pettit）也在2019年遭到逮捕，根據緝毒機構的描述，麥克米勒先前也想向卡麥隆購買「羥二氫可待因酮」（oxycodone）和其他藥物，但卡麥隆卻賣給他含有芬太尼的偽造羥二氫可待因酮，導致他吸食後中毒身亡，而全案仍在持續調查當中。

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