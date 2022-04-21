交通部高速公路局北區交通控制中心范姓約聘工程師、包商勃斐科技公司樊姓負責人以及陳姓女會計，承攬國道1號等處的監視器維護工程，卻在驗收過程中，以不實資料照片詐取維護費用，士林地檢署21日指揮廉政署兵分9路，搜索勃斐科技公司等處，約談范等11人到案，訊後依違反《貪汙治罪條例》等罪諭令范男15萬、樊7萬交保。

檢廉調查，勃斐科技公司2016年承攬北區交控中心轄區內的國道1號、國道2號等處的監視器系統維護標案，樊姓負責人在執行過程，以同一支監視器的紀錄，充作其他多支監控鏡頭的維修資料，再以此向高速公路局請領費用，北區交控中心范姓約聘工程師明知包商以不實資料估驗，仍通過驗收程序，讓勃斐科技公司取得5萬多元。

交控中心政風人員2019年到2020年間，發現4000多項的缺失，並以不合格為由對上游包商扣款100多萬，並發現其中弊端，檢廉因而介入調查，21日上午搜索勃斐科技公司，以及被告等人的住所，帶回范姓、樊姓、陳姓3名被告以及8名證人，訊後依利用職務上機會詐取財物、使公務人員登載不實等罪，諭令范15萬、樊7萬交保，陳姓女會計則限制住居。