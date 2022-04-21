藝人李妍憬（李妍瑾）18日確診新冠肺炎後，住進防疫旅館隔離，她先是開直播抱怨餐點「跟餿水一樣」，又因為防疫旅館改為兩人一室，忍不住質疑：「不會交叉感染嗎」，如今又表示溫度計根本不準，讓她語帶擔憂表示：「我好怕自己槓上政府，因為說太多實話」。昨日她在臉書報平安，說自己吃了清冠一號感覺好多了。

藝人李妍憬18日在臉書分享自己打了第三劑疫苗，但還是不幸突破性感染確診，日前已經住到防疫旅館隔離，隔離期間她在臉書上分享自己的近況，同時貼心分享住進防疫旅館的懶人包，住了一陣子的她頗有心得，她建議充電線兩條，而且最好帶冬衣，因為防疫旅館非常冷，建議帶快煮鍋可以加熱飯菜，保健品是必須，泡麵零食等都要帶，不然沒東西吃。

除了防疫之旅的心得，李妍憬還說防疫旅館的溫度計不太準，自己泡完湯之後溫度還是33度，她覺得非常不合理，後來防疫旅館才送來新的溫度計，在隔離這段時間李妍憬不忘工作，時常在臉書直播帶貨，健康狀況看起來還算不錯。

她說自己快篩完全都是陰性，但身體還是非常不舒服，於是去醫院檢查才發現確診，對於網友疑問這樣她的產品會不會有病毒，李妍憬說收到消息後，公司已經進行清消了，她昨（20）日分享「還好現在有清冠一號，吃了真的比較舒服，尤其肺的感覺，畢竟這次真的要顧好呼吸道⋯」，坦言吃過藥之後身體的不適感有減少。

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