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儘管上半場一度落後到17分，塞爾提克仍靠傑倫布朗末節爆發摘10分，加上成功封鎖杜蘭特、厄文兩大籃網球星下半場的火力，塞爾提克終場114比107逆轉擊退籃網，在季後賽首輪取得2勝0敗領先，接下來G3將於24日改到籃網主場進行。

籃網上半場除了杜蘭特15分，更讓人意外的是，替補後衛卓拉吉奇貢獻全隊半場最高16分，布魯斯布朗14分，也讓籃網一度擴大領先到17分，不過塞爾提克在上半場結束前打出8比0小高潮，幫助塞爾提克打完上半場追成55比65。

來到第3節，塞爾提克逐漸縮小分差，更數度追平比數，可是籃網在第3節結束前又小幅拉開，打完前3節，籃網90比85領先；塞爾提克末節再次展開反攻，靠著傑倫布朗包辦10分，帶起16比4猛攻，塞爾提克反以101比94超前籃網。

接著塞爾提克換成塔圖連拿7分，其中包含一記三分球，擴大領先差距到12分，時間僅剩2分07秒，情況對於籃網相當不利，籃網雖靠杜蘭特連續罰進4球，可是史馬特最後1分09秒切入拋投命中，塞爾提克仍保10分領先大局底定。

塞爾提克全隊7人得分上雙，傑倫布朗22分最高，塔圖也拿19分、10助攻與6籃板，葛蘭特威廉斯17分，荷福德16分，泰斯15分，史馬特12分；籃網以杜蘭特27分最高，但他全場投17中4，手感相當低迷，厄文也沒好到哪去，全場投13中4、僅拿10分。