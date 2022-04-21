IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)旗下持股71.23％的子公司昆山鼎鑫，原定自昨（20）日起逐步恢復生產，但公司今（21）日盤前再度公告，由於為配合當地政府防疫政策，將自今日起暫時停工至27日，復工進度再度延後。

欣興股價昨日反彈4.51％、收於220元，今日受此因素影響開低，下跌2.05％至215.5元，隨後一度拉回翻紅微漲0.45％至221元，於平盤上下微幅震盪。三大法人昨日反手回補2496張，主要由外資轉為買超2824張帶動，本周迄今合計買超616張。

欣興在昆山設有持股71.23％的子公司昆山鼎鑫及全資子公司欣興同泰，自2日起配合防疫措施而停工。昆山鼎鑫原訂20日起依當地政府規定逐步恢復生產，但隨後再度宣布配合當地政府防疫政策，自21日起暫時停工至27日。

欣興對此表示，公司與子公司將密切觀察後續疫情發展，配合當地政府規定採取應變措施，包括採取環閉式彈性生產等方式，以確保員工安全與健康。

1998年成立、欣興持股71.23％的昆山鼎鑫主要生產HDI及消費、汽車、工業用傳統PCB。據欣興財報揭露，昆山鼎鑫2021年稅後淨利4億元，較前年1.72億元跳增近1.33倍，主因一廠頂樓前年9月初發生火災，比較基期較低所至。

歐系外資日前出具報告指出，欣興在昆山主要生產傳統PCB、低階高密度連接板（HDI）和非常少量的軟板。在蘇州則主要生產傳統打線晶片尺寸封裝（CSP）BT載板和少部分的ABF載板，亦為相對低階產品。

欣興昆山及蘇州營收貢獻分占13％及5～10％，由於昆山生產據點4月停產，歐系外資預期影響第二季營收7～9％，但其他生產據點的調度支援，可望在本季末抵消部分營收影響。同時，預期對獲利影響較低、僅約1～3％。

歐系外資列舉3大因素，認為中國大陸封城防疫對PCB廠營運影響有限，甚至可能低於市場憂慮，認為經過此波修正後，股價已反應大部分的市場負面看法，建議可在第二季布局優質載板廠，等待下半年旺季到來。對欣興維持「買進」評等。

美系外資亦出具最新報告，鑒於ABF載板含量升級趨勢加快、需求及平均售價（ASP）前景更為有利，美系外資將欣興2022～2024年營收預期分別調升3％、2％、2％，毛利率調升0.2個百分點，獲利預期調升4％、3％、3％。

美系外資認為，伺服器及PC繪圖晶片（GPU）升級趨勢強勁，將使ABF載板需求未來幾年持續成長，將2022～2025年需求年複合成長率（CAGR）自28％調升至29％，維持欣興「買進」評等，並將欣興目標價自450元調升至470元。