花樂雅堂 精品店空間照。（花樂雅堂提供）

花樂雅堂情境照。（花樂雅堂提供）

花樂雅堂情境照。（花樂雅堂提供）

歐洲高級餐瓷精品店Floralia Décor 花樂雅堂餐桌美學，獨家代理歐洲當今最具影響力的四大餐具品牌奧利地皇室哈布斯堡王朝的御用水晶工坊Lobmeyr，以及來自法國以時髦和混搭風格為主的Marie Daage、已故法國設計大師阿爾伯托‧品托（Alberto Pinto）創立的餐瓷品牌法國Pinto Paris，花樂雅堂同時經銷義大利第一名瓷Ginori 1735，近年被開雲集團收購，其浪漫又前衛的藝術風格絕對是餐桌上不容忽視的焦點。

花樂雅堂品牌創辦人Yili陳依莉小姐在10歲時第一個接觸的歐洲餐瓷品牌是Richard Ginori，她有一位非常重視餐桌美學及生活品味的母親，歐洲各大餐瓷品牌經常出現在家裡的餐桌上，從小耳濡目染，餐桌美學成為她的日常，Yili 表示「台灣在歐洲進口餐瓷品牌的選擇太少了，我們想把當今歐洲最優雅、最時髦的餐瓷都引進來，變成大家喜愛且能輕易佈置出來的華麗餐桌。」

Yili花費三年的時間，深入研究分析歐洲各大廠牌、與其代理在日本及香港等亞洲大城市的市場狀況，研究愈深就越無法自拔愛上這些品牌，Yili回憶說「在東京買了我第一片Augarten 尤金王子餐盤後，深受Augarten瓷器的質地和它的餐桌美學吸引，實在是太迷人了，我經常使用Augarten的盤子，數年後它依舊美麗如新。」「注意到Lobmeyr 是因為當今歐洲高級餐瓷品牌在拍攝硬照時，時常搭配Lobmeyr 水晶杯，只要在餐盤旁擺上了Lobmeyr的杯子，餐桌佈置的美感便瞬間提升好幾個層次，還有什麼比這更叫人驚豔呢」，於是Yili決定鎖定奧地利皇家維也納瓷器Augarten及同為奧地利國寶級水晶品牌Lobmeyr做為首談對象，透過不斷的溝通與提案，終於得到品牌們的青睞，並於2021年底成立花樂雅堂Floralia Decor，並將這些當今歐洲最時尚、優雅、引領歐洲新風潮的餐瓷品牌一個個引進台灣。

在踏進代理歐洲進口餐瓷之前，Yili投入自家的消防工程產業負責國貿易，，這一路走來歷經了十五年，毅然決然在2021年底，一步一腳印陸續架構出創業藍圖，關於花樂雅堂，Yili表示，「我們最初的念頭，是想創造出一個有花朵、音樂，並讓人覺得優雅愉悅的空間，這便是『花樂雅堂』成立的初衷，而Floralia一字則是古羅馬時代眾人在春天慶祝百花盛開『花神節慶典』的名字，因此無論中英文，這品牌皆是以『花』做為主要精神，我們太喜歡花了，也認為一個美麗的餐桌上，鮮花或植物是絕對不可缺少的重要靈魂。」