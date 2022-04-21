海地官員說，一架小型飛機今天墜落海地首都太子港（Port-au-Prince）繁忙街區，至少造成6人死亡。
海地總理亨利（Ariel Henry）推文指出：「我向罹難者家屬表達同情之意，這起新悲劇讓他們陷入極大傷痛。」
海地民航當局告訴路透社，這架飛機在美東時間下午3時44分自太子港起飛前往傑克美市（Jacmel），民航局在4時4分接獲飛機遇險警報，最後這架飛機墜落在家樂福（Carrefour）社區。
海地「新聞人報」（Le Nouvelliste）報導，據信這次墜機事件造成6人喪生。
海地民防局未立即回應媒體查詢更多資訊的要求。
即時通訊軟體WhatsApp流傳的影片顯示，一架扭曲的飛機殘骸墜落在街道中央，周圍散布著似乎是這起事件的罹難者遺體。路透社無法獨立證實影片出處。
地方警察局長山米迪（Pierre Belamy Samedi）告訴美聯社，這架飛機試圖降落在家樂福社區時，撞上一輛運送汽水瓶卡車，卡車司機死亡。
山米迪說，飛機上共有5人。
一名政府消息人士說，飛機駕駛送醫後傷重不治。
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