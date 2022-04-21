BRITA響應4月22日世界地球日呼籲守護海洋，減少寶特瓶使用才是關鍵，啟動首屆淨灘志工日，匯聚員工夥伴一同“拾”起企業責任。（BRITA提供）

BRITA台灣攜品牌員工展開淨灘志工日，共清除386公斤垃圾。（BRITA提供）

BRITA淨灘志工日邀請親子YouTuber「彼得爸與蘇姍媽」一家共同響應。（BRITA提供）

據統計近九成海洋廢料是塑膠製品。台灣每年製造超過50億個寶特瓶，即使已達成96％的高回收率，仍受限於技術問題而使廢棄塑膠難以再利用；新冠疫情更使現況惡化，在三級警戒期間六都的塑膠垃圾量較去年同期高出近20％。

全球淨水龍頭品牌BRITA致力於提供人們純淨健康的飲水並關注環境永續，為響應22日世界地球日，品牌宣布將積極以行動捍衛下一代的無塑海洋，在台率先發動「淨灘志工日」，集結超過五十位品牌員工，於翡翠灣海灘清除高達386公斤的垃圾，一同「拾」踐社會責任。

BRITA也宣示，未來全球將以四大實際作為著手，透過減少產品的新造塑膠含量、排除過度包裝、運用環保可回收材質、減少碳足跡等行動，每年幫助地球節省約40億支寶特瓶。此外，BRITA將於第三季啟動永續回收濾芯行動，消費者只要將6顆舊濾芯寄回BRITA，即可獲得1顆全新MAXTRA＋全效型濾芯，呼籲落實永續，從「芯」做起。