女搭小黃脫鞋「踩椅墊」遭問腳乾淨嗎 暴怒伸腳貼司機臉

台中市一輛特斯拉多元計程車司機19日晚間，載到一名赤腳搭車的女客人，司機出聲制止後，女客人卻暴走，髒話連發，還把腳伸到司機臉旁邊問：「香不香？」據了解，該司機今日稍早已前往台中市警局第六分局何安派出所報案。

透過網傳影片可見，一名自稱為某醫院千金的女子坐在計程車後座，大剌剌脫下鞋子後放置椅墊上，司機先詢問「妳的腳有乾淨嗎」，她則反問「你這什麼意思」，司機解釋說因為她踩的椅墊會有下個客人要坐，因此希望女子不要腳踏該處，女子則突然爆氣罵司機對很沒禮貌，說「客人怎麼坐是客人的事」，並大吼稱司機侮辱她。

司機則解釋只是單純詢問，並無他意，女子則失控將腳伸到前座，將腳掌靠近司機臉上，要對方確認是否乾淨，吼說腳是白的「給你看，香不香、乾不乾淨，黑白兩道我都熟」，還說司機長得很猥褻，指控對方性騷擾，對她造成心理創傷，反問「你的龜頭、懶X乾淨嗎」，不斷鬼打牆質疑司機私生活很亂。

司機最後也不耐煩地說「反正你腳不要踩到坐墊上就對了」，他說實在對於女子的行為看不下去才出言詢問，女子則繼續罵「那你不要出來開車啊，這你要承擔的」，最後女子直接在車上用電話擴音向計程車公司客服投訴，她稱遭到司機員騷擾，還質疑司機有嗑藥，認為司機已涉及恐嚇威脅，揚言報警提告。

對此，台中市警局第六分局證實，司機已前往何安派出所約時間報案，因時間因素仍未完成程序，僅先抄登雙方的年籍資料，後續將依法處理。