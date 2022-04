博世(Bosch)與美國雲端服務供應商亞馬遜網路服務部門(Amazon Web Services, AWS)合作改善運輸及物流產業的效率及永續性,計畫運用AWS建構服務平台,提供全球物流公司及貨運業者快速、簡易的數位服務。未來,更將透過單一入口,提供商業車隊利用率、貨物流向監控,以及訂單處理等支援。

為此,博世與AWS已展開策略合作。博世將負責開發及營運匯集網路服務的物流平台,AWS則將貢獻其雲端服務的長才。此平台可望讓服務與數據交換更為順暢。運輸業及物流公司將毋須耗費大量資源及資金,自行建立資訊系統,亦能從數位化中獲益。該平台服務將開放給所有數位物流服務業者。

因此,業者及消費者將皆可從中受益,例如貨物及包裹遞送將更加可靠、透明。博世與AWS預計在今年五月底漢諾威工業展展出此物流平台的初始版本,並計畫將於2022年底在歐洲、印度及美國正式推出。

印度博世執行董事暨博世物流平台業務負責人Sandeep Nelamangala表示,運輸和物流業是全球經濟支柱。未來幾年,業者除了須承擔持續增加的貨物和大宗商品運輸需求,同時也須減少其碳足跡。對此,我們與AWS合作協助物流產業,激勵產業未來發展並推動數位化。

AWS商業開發與產業副總裁Kathrin Renz則指出,開發超連結運輸是我們當代最複雜的科技挑戰之一,這也是我們與市場先驅博世合作以因應這些特殊挑戰的原因。藉由數位軟體商店,物流業者得以快速將其業務轉化至全數位端到端價值鏈中。除了讓運輸流程更永續,客戶亦將受益於我們的數位化工具、框架和模組。

運輸和物流業多年來已蓬勃發展。在新冠肺炎疫情期間,線上訂單和包裹遞送需求大幅攀升,進一步帶動產業成長。全球貨物運輸量預估將在2030年成長超過40%,2050年增幅將可望達145%。此一趨勢正衝擊高度分散的全球市場,以及低效率的領域。事實上,全球九成五以上的物流公司為中小企業,九成公司的車隊擁有不到五輛車,而多數貨運業者仍以手動或使用各種不相關的電腦程式來處理日常業務。

此外,德國聯邦數位及交通部(Germany’s Federal Ministry for Digital and Transport)的貨物運輸統計數據顯示,德國每年超過有1.5億次空轉的物流行程,總計超過65億公里,相當於繞行地球16萬次。如此不僅嚴重影響環境保育行動,更加劇司機人力短缺的問題。德國聯邦貨物交通物流與處置協會(Federal Association for Goods Traffic, Logistics, and Disposal)預估,在德國就有6萬至8萬名貨運司機人力短缺,此問題在全球間亦日益嚴峻。

博世希望透過此物流平台,為運輸和物流業者面臨的眾多挑戰,提供關鍵的解決方案。該平台將建立完整的生態系統和軟體環境,貨運承運及轉運商可以從中選擇、預定並執行不同供應商所提供的服務,以滿足其特定需求。運輸管理系統等實務應用程式,亦能在此平台上輕鬆整合。透過商用車隊車載資通訊所提供的共享數據,不同區域及服務可彼此互聯,讓提昇綜效變得更容易。

圖說:博世攜手亞馬遜AWS打造數位化物流服務。