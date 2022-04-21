新北市中和2歲重症男童急救6天，仍不幸病逝，成為這波疫情首位確診病逝的兒童，引發家長對於孩童染疫的擔憂。資深媒體人趙少康近日也在臉書PO文指出，不捨孩童離世，都怪政府落後部署，「每天下午2點的防疫記者會，一干官員照本宣科，對防治疫情毫無幫助，就像是交差了事，陳時中根本心已不在此」。此話一出，引發網友熱烈回應，有人就說「還想選市長。別害人了。卡拜託勒」、「失望，還是失望」。

趙少康19日在臉書指出，現在的防疫措施真的亂七八糟，要不要居隔？怎麼隔離？怎麼送醫？不要說小孩、學校不知道，就連大人都不知道。染疫男童家屬控訴，當時因尚未被匡列給予案號，所以119不能出車，無論是打給119、衛生所、衛生局或1922，都無法在第一時間給予協助，顯見包括防疫、救護跟醫療體系都出現了大問題。

趙少康進一步提到，無辜的2歲男童不幸染疫死亡，6-11歲的兒童疫苗家長擔心害怕，「這些事情陳時中不會在意、也不會感到愧疚，因為他只想快點抽身，擺脫疫情泥沼」。要嚴厲要求，請要選台北市長的陳時中有點肩膀，負起完全責任，並公開向全民道歉。

趙少康的PO文曝光後引發網友 熱議，在《LINE TODAY》相關新聞底下有近400則留言，有人說「雖然不喜歡趙，但是感覺他這次說的沒錯」、「衛福部長都做不好還想選市長」、「會道歉，就不是民進黨了」、「台北市民眼睛都在看、耳朵也在聽」、「台北的智力測驗」。