Sukin經典淨顏禮盒 一次備齊經典淨顏系列。（Sukin提供）

Sukin萊姆與椰子沐浴露。（Sukin提供）

母親節將至，頂級保養Sukin推出超值的獨家好禮，提供臉部、頭髮保養商品與母親節購物滿額贈，Sukin堅持從植物中萃取天然成分，不僅呵護肌膚的健康，也為大地盡份心力。

Sukin母親節特別限定：「經典淨顏禮盒」和「昇華美肌禮盒」，一次收入經典熱銷單品， 經典淨顏禮盒一次備齊Sukin最受歡迎的經典系列淨顏產品，卸妝乳、潔面露與保濕噴霧。

「昇華美肌禮盒」包含Sukin 產品中暢銷 15 年的巨星：超級綠泥膜、玫瑰果泥膜和保濕噴霧。 官網獨家期間限定活動從即日起至5月11日。