大陸國家主席習近平今（21日）在博鰲亞洲論壇開幕式上表示，安全是發展的前提，人類是不可分割的安全共同體。事實再次證明，冷戰思維只會破壞全球和平框架。

博鰲亞洲論壇2022年年會開幕式21日上午在海南博鰲舉行，習近平以視訊方式發表題為《攜手迎接挑戰，合作開創未來》的主旨演講。

習近平說，「治國常富，而亂國常貧」，安全是發展的前提，人類是不可分割的安全共同體。事實再次證明，冷戰思維只會破壞全球和平框架，霸權主義和強權政治只會危害世界和平，集團對抗只會加劇21世紀安全挑戰。

習近平並提出全球安全倡議，強調堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，共同維護世界和平和安全；堅持尊重各國主權、領土完整，不干涉別國內政，尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度；堅持遵守聯合國憲章宗旨和原則，摒棄冷戰思維，反對單邊主義，不搞集團政治和陣營對抗；堅持重視各國合理安全關切，秉持安全不可分割原則，構建均衡、有效、可持續的安全架構，反對把本國安全建立在他國不安全的基礎之上。

習近平說，堅持透過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端，支持一切有利於和平解決危機的努力，不能搞雙重標準，反對濫用單邊制裁和「長臂管轄」；堅持統籌維護傳統領域和非傳統領域安全，共同應對地區爭端和恐怖主義、氣候變化、網路安全、生物安全等全球性問題。