詐騙手法層出不窮，「俄烏大戰」也被利用，高雄市杉林區66歲廖姓熟女，在網路上結識烏克蘭戰地醫生，2人相談甚歡，對方自稱當地戰亂局勢不穩定，想把家產寄託廖女保管，請廖女先墊付一筆包裹郵務處理費66萬4000多元，廖女信以為真，進入郵局準備匯出款項，遭行員察覺有異，通知員警到場戳破騙局。

俄烏大戰持續超過50天，戰況仍陷入膠著，詐騙集團也藉機搭上「戰爭梗」，廖姓熟女網友「美國醫生」，自稱在烏克蘭當戰地醫生，因最近俄烏衝突持續升溫，當地戰況十分緊張，讓他萌生退意，並稱退休後要來台生活，想先將共計500多萬美元的退休金及獎勵金與包裹寄到台灣，請廖女幫忙代為接收，但必須先墊付新台幣66萬4000多元的郵務費用才可以取貨，由於對方每天噓寒問暖，讓廖女心動信以為真，急忙趕到郵局要匯款幫忙網友。

警方進一步查看雙方交談內容，發現對方的聊天內容文法及語意不通順，急忙向廖女強調這是詐騙伎倆，廖女起初半信半疑，直到員警舉出網路詐騙案例，苦口婆心婉轉勸說「都沒見過面，就要送妳500多萬美金？天底下有這麼好康的事情？」廖女才恍然大悟，認清這是場假戰地醫生的網路交友詐騙，才打消匯款念頭，保住了畢生儲蓄。

警方呼籲，過去電話詐騙，越來越少人上當，詐騙集團改用網路詐騙，以網路盜圖，再編織一套美麗動人愛情故事，設下愛情圈套再開口騙錢，民眾千萬勿輕易上當，尤其最近疫情期間，看準民眾待在家中時間變多，更容易陷入詐騙圈套，民眾若發現可疑可撥打165或110向警方求助，避免受騙。

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