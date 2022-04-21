台股陷入狹盤，短多竄入玻陶股，龍頭股台玻(1802)領軍衝鋒，晨盤大漲5%，匯集人氣，冠軍(1806)、中釉(1809)等漲幅在1~2%左右，推升玻陶指數大漲3.7%，成為盤面最強勢的族群。

台玻2021年獲利創新高，董事會決議配發1.82元現金股利，今日開高後，多空在24元處展開攻防。大陸當局在稍早之前嚴控房市，加上能耗雙控、減碳排等政策，市場對台玻2022年上半年營運保守看待。最近一周，大陸已有六個城市鬆綁房市調控措施，包括限售、限購、限貸都有所鬆動，未來其它城市是否會跟進，為房市注入生機，後市值得觀察。

冠軍多元建材銷售、擴大通路效益顯現，首季營收年增25.84%，公司對第2季營運仍抱樂觀看法。冠軍近二年產品銷售策略採取豐富多元建材、符合市場潮流趨勢等，包括去年底大力推動「小宅用大磚變豪宅」行銷推廣，積極拓展90x90、60x120自有大尺寸磁磚、以及引進大板薄磚等具競爭力產品銷售表現，其產品除可廣泛應用於牆面、地面，甚至延伸到桌面等應用，再加上跨域推出SPC石塑地板、以及SPC表面實木貼皮的VSPC地板等產品，集團自去年11月起單月合併營收已呈現年增態勢，今年3月台灣地區銷售更是創近7年同期新高水準。