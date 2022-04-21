俄烏戰事陷入膠著，美歐對俄羅斯的制裁擴大至將俄羅斯大部分銀行與企業踢出SWIFT金融系統，加上全球通膨高漲，Fed已於3月正式進入升息循環，而新冠肺炎疫情又持續擴散，導致金融市場震盪激烈，投資人操作困難度大幅提升。「提前買回」非投資等級債券擁有「息優、短期、受總經影響有限」三大利多，同時滿足投資人「較低波動、較佳息收」二大訴求。

台新策略優選總回報高收益債券基金經理人李怡慧表示，就債券特性而言，存續期間愈長，違約的掌握度愈低，違約風險與信用風險愈高；反之，債券年期愈短，違約掌握度愈高，投資人面臨的風險也相對低。「提前買回」非投資等級債券投資於一般全球非投資等級債券，因此可獲得較高債券殖利率，但卻著重布局於有機會被提前買回的標的，等於是布局短存續期間的債券，因此承擔的違約風險、不確定風險較低，大幅提升資產防禦力。

李怡慧指出，企業進行「併購」是債券被執行提前買回的原因之一，「併購狂潮」正在席捲全球 有助於債券『提前買回』策略的執行。2021年前三季全球合併和收購（Mergers and acquisitions, M&A）交易金額已達4.28兆美元，較前一年同期大幅成長95%，創下自1995年以來的最高紀錄。交易金額主要流向美國，占比為47.7%，其次為歐洲M＆A交易金額成長80%，約占全球交易的25%。

李怡慧表示，透過基本面分析及參與企業法說會，可獲知發行人未來1~2年併購計畫等相關資訊，提前布局於有買回機會的發行人，並顯著提升債券提前買回的執行率。就市場趨勢分析，歐洲非投等債目前利差與近10年最低利差有192點空間；美非投等債目前利差與近10年最低利差僅有71點空間，歐洲非投等債利差空間遠高於美非投等債，具有落後補漲的機會。