為了響應世界地球日，環保署於4月22日起至7月31日止，在南部5縣市推出公廁巡田水任務，只要民眾在嘉義縣、嘉義市、屏東縣、澎湖縣、及台東縣5縣市的267處旅遊景點附近公廁掃碼評價，就可以賺取綠點，累積1萬綠點還可以兌換物超所值的衛生紙。

環保署表示，南部縣市是歷年來登革熱疫情熱區，為了在夏天來臨之前，可以先巡視環境，就如同農夫在巡田水的意象，由於高雄市與台南市都屬於直轄市，人力及資源相對較其他南部5縣市充足，且公廁管理一直以來均獲良好評等，因此，本活動只限定非六都的南部5縣市掃碼評價。

民眾使用公廁後，只要掃描活動掃碼貼紙的QR Code，留下公廁使用整體意見，並上傳一張與掃碼貼紙自拍合照，即可獲得500綠點，同一處公廁每人每天限評價1次，每人每天最多可掃碼評價3處不同的公廁，也就是每天最多可以獲得1500綠點，民眾只要掃碼7天，即可獲得1萬500綠點，可至超商兌換濕紙巾、沙拉油等實用的環保產品，累積1萬綠點還可以兌換一串衛生紙。