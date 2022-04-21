有「最美性學博士」稱號的許藍方，亮眼外型加上在YouTube頻道暢談性愛、兩性關係議題，火速累積一票粉絲，不過日前辣穿露背服裝，卻因胸墊設計掀起激凸風波，讓她親上火線還原走光真相，不畏酸民嘲諷的她再度曬長腿美照，再次引發網友討論大讚超美。

許藍方日前身穿露背連身衣，露出白皙美背，不過疑似激凸掀起熱議，讓不少網友質疑她賣肉搏版面，對此，她第一時間親上火線回應：「那是衣服襯墊摺痕，避免各位擔憂已修圖重新上傳，謝謝關心」，更強調這只是衣服設計或線條呈現的錯覺，呼籲網友不用腦補太多，更高EQ向酸民喊話：「想看性感裸露激凸走光的人，您們可能走錯頻道了」。

許藍方凌晨時在臉書再度曬出美照，只見她坐在椅子上，對著鏡頭擺出招牌甜美笑容，露出一雙修長美腿，並寫下：「《新鮮感》，當你把改變成為習慣的時候，新鮮感就會不斷出現，這樣一來即使人事時地物都相同，也都瞬間變得不一樣了，我所謂的改變是一種內在的層次與追求平靜的慾望」，讓網友直呼認同：「改變思考模式，才能感受到不一樣人事物」、「改變跟突破是讓自己成長的層面」。

不過也有多數人把重點放在那雙美腿上，紛紛留言：「希臘腳出絕世美人」、「甜美的笑容，還有美腳」、「我發覺你的腳指很漂亮」、「從頭美到腳趾頭的美女博士」、「博士的腳趾好長喔」。