基隆市北寧路21日上午6時20分，發生一起死亡車禍。警方指出，1名20多歲蔣姓男子就讀國立海洋大學（下簡稱海大），行駛北寧路往瑞芳方向，突然跨越雙黃線，與對向行駛公車對撞，機車騎士當場沒有生命跡象，緊急送醫搶救但無效。
警方表示，已跟海大教官聯繫代為通知家長，機車騎士與公車司機兩人都沒有酒精反應，機車騎士為何會跨越雙黃線逆向行駛，警方原因有待調查。
據了解，遭撞公車因機車突然正面駛來難以閃避，右側前檔風玻璃碎裂，車體也有受損，逆向機車受損嚴重。
基隆市北寧路21日上午6時20分，發生一起死亡車禍。警方指出，1名20多歲蔣姓男子就讀國立海洋大學（下簡稱海大），行駛北寧路往瑞芳方向，突然跨越雙黃線，與對向行駛公車對撞，機車騎士當場沒有生命跡象，緊急送醫搶救但無效。
警方表示，已跟海大教官聯繫代為通知家長，機車騎士與公車司機兩人都沒有酒精反應，機車騎士為何會跨越雙黃線逆向行駛，警方原因有待調查。
據了解，遭撞公車因機車突然正面駛來難以閃避，右側前檔風玻璃碎裂，車體也有受損，逆向機車受損嚴重。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。