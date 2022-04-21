基隆北寧路21日上午6時20分發生一起死亡車禍，遭撞公車前擋風玻璃嚴重損害。（讀者提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市北寧路21日上午6時20分，發生一起死亡車禍。警方指出，1名20多歲蔣姓男子就讀國立海洋大學（下簡稱海大），行駛北寧路往瑞芳方向，突然跨越雙黃線，與對向行駛公車對撞，機車騎士當場沒有生命跡象，緊急送醫搶救但無效。

警方表示，已跟海大教官聯繫代為通知家長，機車騎士與公車司機兩人都沒有酒精反應，機車騎士為何會跨越雙黃線逆向行駛，警方原因有待調查。

據了解，遭撞公車因機車突然正面駛來難以閃避，右側前檔風玻璃碎裂，車體也有受損，逆向機車受損嚴重。