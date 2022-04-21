5月繳稅季節將至，繳稅4億元潛藏大戶現身！兆豐銀行今日表示，有客戶經算今年要繳稅金額就高達4億元，提前上門調高刷卡額度，預期今年將出現超越去年單筆最高1.8億元的佳績。

兆豐銀行今年也祭出四大繳稅優惠方案，包括：1.全卡不限金額0.25％回饋，；2.最高30期輕鬆分期；3.新戶辦卡享額外2％回饋；4.台灣Pay綁卡繳稅不限名額最高送千元刷卡金。