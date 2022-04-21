綜所稅將開徵 銀行透露：4億元繳稅大戶現身 10:232022/04/21 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 刷卡繳稅（圖／兆豐銀提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 5月繳稅季節將至，繳稅4億元潛藏大戶現身！兆豐銀行今日表示，有客戶經算今年要繳稅金額就高達4億元，提前上門調高刷卡額度，預期今年將出現超越去年單筆最高1.8億元的佳績。 兆豐銀行今年也祭出四大繳稅優惠方案，包括：1.全卡不限金額0.25％回饋，；2.最高30期輕鬆分期；3.新戶辦卡享額外2％回饋；4.台灣Pay綁卡繳稅不限名額最高送千元刷卡金。 囤房大戶逃漏稅熱區在這 驚人金額曝光 中市囤房稅7月上路 議員憂心房價漲惹民怨 #4億元 #繳稅 #大戶 #現身 #兆豐銀行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大戶、中實戶 連四季落跑 04:102022/04/19 財經要聞 小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」報你知 10:152022/04/18 財經 《金融股》綜所稅開徵 兆豐銀：4億繳稅大戶已上門 10:092022/04/21 財經 瞄準數位帳戶客 國銀出三招 04:102022/04/17 財經要聞 理科太太昔帶尪上李四端節目今獨現身 驚吐離婚因：沒聽媽媽的話 12:402022/04/14 娛樂 盯囤房大戶 逾千件補稅 04:102022/04/14 財經焦點 美航母朝鮮半島外海練兵 陸4艘055大驅強勢現身 14:442022/04/14 軍事 吳欣盈為何現身民眾黨團會議？黨內人士：可能看到這機會 17:552022/04/13 政治 《財政》稅收Q1創同期高 6稅目齊寫高 08:092022/04/14 財經 中信卡繳稅方案提前亮牌 刷「這三張卡」優惠最多 12:062022/04/20 財經 汪東城看秀唱「終極一班」片頭 曾莞婷脫衣秀腹肌 03:302022/04/15 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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