L'OCCITANE空瓶化身植栽。（歐舒丹提供）

L'OCCITANE推出環保補充包。（歐舒丹提供）

L'OCCITANE實踐減塑環保生活，不拿紙袋即贈環保束口袋。（歐舒丹提供）

L'OCCITANE環保補充包。（歐舒丹提供）

來自南法普羅旺斯的天然植萃保養品牌L'OCCITANE歐舒丹，致力於永續發展，藉著4月22日世界地球日， L'OCCITANE歐舒丹以實際行動表達對地球的友善及感恩，推出全新「橙花乳油木果油」，銷售所得將全數＊運用於L'OCCITANE基金會支持非政府組織保護生物多樣性專案計畫，保護自然生態與生物多樣性。

例如，正於南法進行的法國農林業協會專案，促進和實施永續農業生產實踐，參與自然資源保護和農業土壤的再生；投入地中海沿岸岩石基質潮濕海洋生態保育計畫、森林生態之保育和永續經營、植樹復育保護受威脅的當地植物品種、運用地中海品種重新造林以應對氣候變遷…等計畫。有助於保護和改善生態系統的多樣性，從而維持生態系統的平衡，致力維持美麗南法大地的原生樣貌。

歐舒丹L'OCCITANE真摯尊重大自然，長期力行減量包裝，減少地球負擔，推出多款以100％回收塑膠製成的暢銷商品環保補充包，減少塑料使用量，降低溫室效應衝擊。絕大部分的產品包裝使用可回收材質、再生資源或源自執行永續發展計劃的森林資源，全面實踐回收再生的品牌承諾邀請消費者一起參與響應，期許2025年達成三大百分百綠色承諾，共同守護地球生態。

L'OCCITANE於1976年在法國創立之初，即推出空瓶回收計劃，顧客可攜帶空瓶至零售據點回收；而在台灣也同步，持任一L'OCCITANE空瓶回歐舒丹全台專櫃及門市，每一空瓶可折抵消費10元，最多可抵200元，透過店鋪空瓶回收，並鼓勵消費者自備購物袋等落實環保的行動。

歐舒丹集團提倡實踐減塑生活， 21日起至24日在全台歐舒丹櫃點消費任一正貨或特惠組合並自備環保購物袋或不索取紙袋，即贈限量「環保抽繩束口袋」1個。

隸屬同歐舒丹集團的英國奢華頂級護膚品牌ELEMIS愛莉美，一同響應世界地球日，22日至24日於台北新光三越信義A8及品牌官網消費不索取紙袋，即贈由100％回收寶特瓶所製成的「ELEMIS環保托特袋」。