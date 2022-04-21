菸民認為新修菸防法不能獨厚紙菸。（陳鴻偉翻攝）

菸民持烤玉米諷刺「燒的可以，蒸的不行？」（陳鴻偉翻攝）

有民眾不滿21日排審的《菸防法》，只禁加熱菸不禁紙菸，認為如同「烤玉米能賣，煮玉米不能」，新修法條荒唐又標準不一，發動上百網友拿著烤玉米，到立法院嘲諷陳情，質疑：「加熱菸到底哪裡有問題？」

參加的陳姓網友說，關於菸品定義，日前就在網上引發熱議，他們質疑，菸酒管理法明定只要是菸葉、菸株、菸苗等或其加工品，可供吸用、嚼用、含用、聞用，一律統稱「菸品」。加熱菸從原料到成品都跟紙菸一樣，唯一差別在於：紙菸是用火燒菸草，而加熱菸是用蒸氣煮菸草。

陳情民眾表示，就好像烤玉米能賣，為何煮玉米不能賣？火燒菸草可以，蒸煮菸草就不行，如果政府今天決心反菸，那就全部都禁，為何是這種做半套？紙菸繼續賣，加熱菸卻禁止賣？這已違反憲法的平等原則，那些主張「雙禁加熱菸」的立委，是否是幫特定團體護航？

立委林為洲日前在臉書PO文詢問大家對加熱菸的看法，結果被「支持納管加熱菸」的網友留言灌爆，為此數10位網友21日才前往立法院，表達「納管加熱菸、速審菸防法」的訴求。

陳情的菸民在立法院群賢樓前，拿著諷刺用的烤玉米，以及「排審不要拖、速審菸防法」、「一樣是玉米，為何有差別」等標語，要求立委審理菸防法不要雙標。

菸民並開嗆立委：「同樣都是菸，為何紙菸可以賣，加熱菸不可以？」如果把紙菸當成烤玉米，加熱菸當成煮玉米，同樣都是玉米，你能接受烤玉米可以賣，煮玉米卻不能賣嗎？

王姓民眾則說，現在政府規定如此弔詭，明明菸害防制法開宗明義就是要規範菸草製品，結果卻是離譜到要讓紙菸繼續賣，加熱菸卻無法上市。強力呼籲立委盡速修正菸防法，還給菸民選擇的權力。

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