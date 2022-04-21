The Chinese PLA Navy for the first time showed footage of the launch of a new hypersonic anti-ship cruise missile from a Project 055 destroyer. pic.twitter.com/Tdb6cz3UNR — rohan panchigar (@rohanpanchigar) April 19, 2022

在解放軍慶祝海軍成立73周年前，中方海軍展示了先進鷹擊-21反艦飛彈。影片首度公開顯示，這款能由戰艦或戰機搭載的高超音速飛彈。

據《南華早報》（South China Morning Post）和《海軍情報》（Navy Recognition）網20日報導，鷹擊-21的射程約在1,000—1,500公里之間，據信能對付整個航母打擊群。社群媒體上流傳的影片顯示，1枚看似鷹擊-21的飛彈從055型驅逐艦上發射。而055是解放軍最大，也最先進的驅逐艦，有112個垂直發射單元，裝備了防空、反飛彈，反艦和反潛武器。

軍事分析家說，解放軍罕見展示這款武器，可能在於針對美台，進行戰略威懾。美國海軍航母打擊群和日本自衛隊上星期在朝鮮半島外海舉行了聯合演習，而北京海軍分析家李杰說，為055型驅逐艦武裝鷹擊-21，在於威懾可能會在兩岸爆發衝突介入的外國軍艦。他指出，055型驅逐艦搭配鷹擊-21在於發揮在「反介入與區域阻絕」（A2AD）功能，反制美國在亞太的霸權」「艦載鷹擊-21飛彈射程可達1,000公里，能擊中航母打擊群中的任一艘軍艦。」

**BREAKING** -> https://t.co/uUuAXli7ge#China's New Hypersonic Missile on Type-055 Cruiser For First Time



Likely YJ-21 anti-ship ballistic missile. A theory of what it is related to



Now Chinese Navy cruisers are arguably the most heavily armed surface combatants in the world pic.twitter.com/8qPyXsFd1s — H I Sutton (@CovertShores) April 19, 2022

而北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明說，空射鷹擊-21的戰鬥射程可增為1,500公里，而在高超音速加持下，讓它更難被攔截。在俄軍攻打烏克蘭後，美國國會通過一連串措施，以支援基輔，而台灣也一直在尋求華府增加軍援。他指出，解放軍透過055型驅逐艦和轟-6N轟炸機空前展示鷹擊-21，目的在於警告華府和台北，解放軍在「反介入與區域阻絕」戰略上有許多選擇。