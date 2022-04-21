王品集團耗時1年研發的燒肉餐酒館品牌「最肉」，將於4月29日正式開幕，首店進軍「全台燒肉特級戰區」台中公益路，直球對決公益路上超過20家燒肉名店，顯示王品集團進軍高價燒肉市場的自信和決心。

「最肉」結合單點與個人套餐模式，推出產量珍稀的「100％澳洲全血和牛」，並和2021世界調酒大賽台灣冠軍Mars Chang聯手設計專屬調酒，期待打造最具「大人味」的燒肉餐酒館。慶祝「最肉」開幕，即日起至4月28日試營運期間，加入官方LINE帳號好友，可享4人同行75折。

王品集團旗下共有3大燒肉品牌、20家門店，包含成立18年的「原燒／Oh my!原燒」，及去年開幕的燒肉吃到飽「肉次方」，兩者搶攻客單價400-800元、整體規模近50億元的中價燒肉市場。全新推出的「最肉」，平均客單價1400元，是王品集團旗下最高價的燒肉品牌，全力爭取市場份額36億元的高價燒肉市場。

王品集團近年積極佈局燒肉品類，今年大動作將3個燒肉品牌獨立成群，延攬曾於國際精品、高端家電品牌擔任高管的陳佩金，出任燒肉事業群總經理，陳佩金表示，「『最肉』瞄準追求高質感、注重個人品味的千禧世代，以頂級肉品搭配冠軍調酒，盼能創造獨一無二的燒肉體驗」。

獨棟、2層樓高的「最肉」台中旗艦店，共134坪、106席座位，坐落於最熱鬧的公益路上，周邊不僅美食餐廳林立，更是燒肉品牌兵家必爭之地。「最肉」用餐區融合美式紅磚與日式木質元素，選用酒紅、岩灰石材營造成熟氛圍，以「現代和洋風」打造質感燒肉餐酒館，圓拱形設計貫穿候位、客席、吧台區。消費者一進門就會被明亮整潔的現切肉品區吸住目光，兩層樓的吧台風格迥異，消費者想痛快暢飲或放鬆微醺都能被滿足，「最肉」還規劃專屬梳化空間，運用孔雀綠與大理石紋，獨具風格。

「最肉」雖定位為單點店，仍貼心推出伊比利豬、澳洲M8-9和牛、日本A5和牛 3款個人套餐，集合5-6種頂級肉品、魚子醬煙燻牡蠣、醬燒牛肉焦糖吐司等特色副食，最適合首次嘗鮮的消費者。最肉事業群副總王福標表示，王品集團此次獨家引進澳洲知名肉品商Kilcoy的『JADE澳洲全血和牛』，Kilcoy旗下品牌屢獲國際和牛大賞金獎殊榮，此款牛肉更是最頂尖的品項。

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