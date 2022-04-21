法商家樂福(Carrefour)周三表示，對於2022年相當有信心；而在第二大市場巴西助攻下，上一季銷售加速成長。

財務長 Matthieu Malige說，在烏克蘭戰爭下的通膨環境，家樂福將保護顧客購買力，同時也會強化自己商業模式。為達成此一目標，公司將依賴於家樂福品牌產品、促銷活動和客戶忠誠度計畫，同時還將加強節省成本。

該歐洲最大食品零售商重申了2022年創造10億歐元(約11億美元)自由現金流的目標；而且隨著成本上升快速，將在今年節省超過9億歐元成本。

該公司還表示，今年2月宣佈的7.5億歐元股票回購計畫中，公司已經回購了4億歐元股票，並將在未來幾天推出第二批股票回購。

家樂福第一季銷售達到202.39億歐元(約220億美元)，年增3.4%，主要是巴西和西班牙市場推動了成長，法國市場則表現持平。家樂福在去年第四季銷售成長率僅為0.7%。

在各地區市場表現方面，家樂福第一季銷售在法國增加0%，歐洲市場增加0.7%，拉美市場成長16.6%，亞洲市場減少0.6%。

不過的量販店(hypermarkets)銷售在第一季的表現為減少1.1%，而去年第四季為減少1.3%。重振量販店大賣場，一直是大老闆Alexandre Bompard的重點工作。

家樂福目前處於2018年開始的5年計畫中的末端，該計畫目標為削減成本，增加電子商務投資，以提高利潤和銷售。目前家樂福正與亞馬遜、Lidl等線上公司展開競爭。

執行長Bompard在2021年5月獲得續任，任期3年。他目前正在制訂新戰略和資產評估。

今年以來，家樂福股價已經上漲27%，但是仍較Bompard在2017年7月新上任時低了7%。