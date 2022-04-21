台北市聯合醫院副總院長黃弘孟確診，其19日曾前往北市議會警政衛生委員會開會，並拜訪台北市議員郭昭巖。北市衛生局表示，已匡列10人，其中包含19日列席工作報告的官員，根據座位九宮格範圍匡列，以及郭昭巖也被匡列。

警政衛生委員會19日會議，由衛生局、市立聯合醫院進行工作報告，包括台北市衛生局長黃世傑、台北市聯合醫院總院長璩大成等多名官員出席，黃弘孟於會後前往郭昭巖辦公室討論陳情案。

衛生局指出，4月20日接獲通報後立即進行疫調，針對4月19日曾至議會參加工作報告及拜會議員之人員也一併疫調、匡列。

衛生局說明，已採檢22人，其中13人陰性，9人尚待檢驗報告中，並匡列居隔10人，其餘12人自主健康管理，已完成職場及議會清消。

衛生局發言人紀玉秋表示，黃弘孟並無症狀，因病人確診才前往採檢，工作報告時座位周圍，採九宮格匡列，議員接觸超過15分鐘為密切接觸者，家戶密切接觸者尚未匡列，還會陸續疫調、匡列。