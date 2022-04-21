亞馬遜衛星事業、SpaceX的星鏈（Starlink）網路和其他衛星公司20日（周三）贏得美國太空總署（NASA）合計2.785億美元的太空通訊合約，未來將由民營企業打造的系統替代軌道上的現有衛星網路。

亞馬遜旗下衛星網路部門古柏計畫（Project Kuiper）規劃建造逾3,000個衛星網路以供應偏遠地區的寬頻網路，此次贏得6,700萬美元的合約。SpaceX星鏈已在太空部署約2,000個衛星提供衛星網路，此次獲得7,000萬美元合約。