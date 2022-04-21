全球離岸風電領導企業-沃旭能源，在台第一座離岸風場，開始發電！沃旭能源21日宣布，大彰化西南第一階段離岸風場，已成功安裝首座風機，並開始發電，這是大彰化東南及西南第一階段離岸風場，是公司在亞太區建造的第一座、也是最大規模的離岸風場。其中，大彰化西南第一階段風場的正式發電，為公司在亞太區發展劃下重大里程碑。

沃旭離岸風場，位於彰化外海35至60公里，大彰化東南及西南第一階段離岸風場總裝置容量為900MW，是台灣目前規模最大、也是唯一遠岸海上風力發電場。未來完工後，將可穩定提供大量的乾淨能源，協助台灣加速能源轉型，並支持本地產業轉型，朝向2050淨零排放（Net-Zero）永續目標邁進。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，我們風場團隊能夠依照預定時程，成功首次發電，對公司和台灣而言，都是意義重大。沃旭團隊從2018年4月通過遴選獲配大彰化東南，及西南第一階段離岸風場900MW（百萬瓦）併網容量開始，就全力以赴投入開發及建造風場工程，從獲配容量到首次發電，僅僅不到4年的時間，這樣的速度亦可說已經創下業界新的里程碑。

過去兩年因全球COVID-19疫情相關限制影響，海上施工備受挑戰，沃旭能源誠摯感謝所有主管機關的全力支持、本地和國際所有供應商的努力不懈，及所有在地利害關係人的協助，我們才能共同達成今日的豐碩成果。

沃旭日前完成大彰化西南第一階段離岸風場首座風機安裝，並成功發電，透過陣列海纜（array cable）傳輸至海上變電站，進行升壓，再透過輸出電纜（export cable）傳送至沃旭位於彰濱工業區的陸上變電站。

大彰化東南及西南第一階段離岸風場，將安裝111座西門子歌美颯SG 8.0-167DD風機，未來完工後，將併聯至台電彰一開閉所，透過台電的電網輸配電，可提供乾淨電力給約100萬台灣家戶。

大彰化東南及西南第一階段離岸風場共同執行長傅俐達（Frida Persson）指出，本次成功發電主要基於沃旭擁有多年建置離岸風場的豐富經驗，及出色的團隊合作，運用傑出的工程技術能力，克服台灣外海特殊天候及場址條件的施工挑戰。

我們的風場建造團隊攜手來自台灣及國際一級供應商，總共數千位工作人員持續努力不懈；接下來，公司將把握今年的氣候窗，持續推進風場建置工程，落實離岸風電產業品質、環境、安全及健康衛生（QHSE）國際標準，並遵循我們的環評承諾。

大彰化東南及西南第一階段離岸風場共同執行長鄔利克（Ulrik Lange）表示，在疫情挑戰下，海上風場關鍵組件製造、運送及安裝過程的風險管理，及彈性調度及船舶動員，對於風場如期施工完成至關重要。因應大規模風場海上施工的各種挑戰，我們一直將優化施工時程、評估風險及相對應變計畫視為最重要的任務。沃旭風場建造團隊，將繼續全力以赴，安全並如質完成風場建置。

身為台灣最可靠且值得信賴的綠能夥伴，沃旭從進入台灣第一天起，就致力為台灣打造世界級離岸風場，除積極建造大彰化東南及西南第一階段離岸風場外，沃旭團隊也為風場營運維護做好全方位部署準備，期許在未來風場運轉生命週期內，確保最佳營運效能，持續為台灣穩定提供大規模乾淨電力。