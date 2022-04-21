2018年日本出現豬瘟案例，農委會於該年11月16日公告暫停日本之活豬、豬肉及相關產品輸入我國。然而農委會日前預告廢止該公告， 並將檢疫條件納入訂定發布的「輸入應施檢疫物檢疫準則」規範 。農委會強調，日本因為是豬瘟疫區，日本豬肉絕對不會進來。

日本於2018年9月9日向世界動物衛生組織(OIE)通報第一例豬瘟疫情，11月16日再傳出第二例豬瘟案例，為避免日本豬瘟病毒傳入我國影響產業，農委會於該年同日公告，暫停日本之活豬、豬肉及相關產品輸入我國。

時隔3年半，農委會於今年4月18日預告將依「中央法規標準法」廢止「動物及動物產品輸入檢疫條件」、「為防範豬瘟(Classical swine fever)傳入，暫停日本之活豬、豬肉及相關產品輸入我國」、「指定鹿慢性消耗病發生國家(地區)之活鹿、鹿精液及鹿胚停止輸入 」等檢疫條件與公告，並納入訂定發布的「輸入應施檢疫物檢疫準則」規範。

有業者表示，日本近期仍在爆發傳統豬瘟，但該預告的「廢止」字句卻讓人不安心，擔憂若現階段重啟輸入，恐衝擊本土養豬產業。

農委會防檢局副局長徐榮彬解釋，因為「輸入應施檢疫物檢疫準則」法律位階更高，即使2018年暫停日本之活豬輸入的公告廢止，日本有疑慮的生鮮豬肉等一樣絕對不會輸入，但經過高溫烹煮的加工熟食，經過貿易談判後還是可以輸入。

另針對下一步要解決的傳統豬瘟，因台灣持續施打豬瘟疫苗，已10多年沒有發生豬瘟案例，農委會因此推動「傳統豬瘟哨兵豬清除計畫」，目標2023年傳統豬瘟拔針，力拼台灣豬肉外銷。

徐榮彬表示，國內已經很久沒有出現豬瘟案例，現階段正在準備從疫區除名的申請前置作業，不過在那之前就要先做2到3年的專家評估、實驗等，就和當時口蹄疫拔針前的作業一樣。