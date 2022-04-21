今天在大聯盟場上天使以6：0擊退太空人，此戰天使派大谷翔平登板投球，同時他也擔任首棒指定打擊。而今天他在投打完全兌現實力，首局還未投球就兩度上壘，創下聯盟歷史紀錄，投球部分則火飆12次三振，追平生涯最高次數，其中還一度連三振6人，更差點創下無安打、無保送完美演出，最後以6局無失分表現奪得本季首勝。
大谷首打席選到保送上壘，接著隊友火力全開拿下4分，同一局再次輪到他打擊，他於滿壘時敲出關鍵二壘安打，再為自己增添2分，此戰他還未上場投球天使就取得6：0大幅度領先。下半局他以先發投手身分上場，馬上用滑球和招牌指叉球送出2K，第2局再用指叉球K掉上季美聯冠軍賽MVP艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)。
接著他火力一發不可收拾，第3、4局連飆6次三振，可惜第5局首個出局數製造飛球被接殺，但立即又送出2K，對上葛瑞奧(Yuli Gurriel)出奇不意投出81.4 mph曲球，繳出5局11K無安打、失分、保送瘋狂成績，他生涯第2度(今天、2018年)完成此壯舉，也是天使隊史首人，上次天使達成完美5局、10K以上的是名人堂球星萊恩(Nolan Ryan)，時間是1977年，他僅創下一次。
最後大谷成功投完6局退場，中繼投手泰普拉(Ryan Tepera)、終結者伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)牢牢封鎖太空人打線，以6：0獲勝，也讓大谷本季首勝入袋。本季前兩戰他的投球狀況起伏不定，4月7日對太空人4.2局失掉1分，14日對遊騎兵慘遭猛烈攻擊，僅投3.2局就失掉6分，讓自責分率一度上升到5字頭，不過今天的表現讓數字降回到4.40。
打擊部分總計4打數2安打2分打點、跑回1分，並選到1次保送沒有被三振，打擊率回升到.236，首打席選到保送上壘，第二打席擊出二壘安打得2分，第三打席擊出平飛球遭接殺，6局首球就揮棒擊出一壘安打，最後一次打擊機會在8局，他擊出左外野飛球遭接殺。此戰他的投打表現皆出色，讓大家重新看到令人畏懼的美聯MVP。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。