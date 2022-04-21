今天在大聯盟場上天使以6：0擊退太空人，此戰天使派大谷翔平登板投球，同時他也擔任首棒指定打擊。而今天他在投打完全兌現實力，首局還未投球就兩度上壘，創下聯盟歷史紀錄，投球部分則火飆12次三振，追平生涯最高次數，其中還一度連三振6人，更差點創下無安打、無保送完美演出，最後以6局無失分表現奪得本季首勝。

Shohei Ohtani's pitching night is done in Houston.



6 IP

1 H

0 R

0 ER

1 BB

1️⃣2️⃣ K (tied career high)

81 pitches

55 strikes pic.twitter.com/ZsT2fZS08T — Bally Sports (@BallySports) April 21, 2022

大谷首打席選到保送上壘，接著隊友火力全開拿下4分，同一局再次輪到他打擊，他於滿壘時敲出關鍵二壘安打，再為自己增添2分，此戰他還未上場投球天使就取得6：0大幅度領先。下半局他以先發投手身分上場，馬上用滑球和招牌指叉球送出2K，第2局再用指叉球K掉上季美聯冠軍賽MVP艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)。

Shohei Ohtani on Wednesday:



6 IP | 1 H | 12 K (tied career high)



He struck out 6 straight batters at one point.



And went 2-4 from the plate with 2 RBI. pic.twitter.com/5BeDA6KPUS — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 21, 2022

接著他火力一發不可收拾，第3、4局連飆6次三振，可惜第5局首個出局數製造飛球被接殺，但立即又送出2K，對上葛瑞奧(Yuli Gurriel)出奇不意投出81.4 mph曲球，繳出5局11K無安打、失分、保送瘋狂成績，他生涯第2度(今天、2018年)完成此壯舉，也是天使隊史首人，上次天使達成完美5局、10K以上的是名人堂球星萊恩(Nolan Ryan)，時間是1977年，他僅創下一次。

10+ strikeouts thru 5 perfect innings, Angels since 1974:



Shohei Ohtani, Tonight

Shohei Ohtani, 4/8/18

Nolan Ryan, 6/8/77 — Sarah Langs (@SlangsOnSports) April 21, 2022

最後大谷成功投完6局退場，中繼投手泰普拉(Ryan Tepera)、終結者伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)牢牢封鎖太空人打線，以6：0獲勝，也讓大谷本季首勝入袋。本季前兩戰他的投球狀況起伏不定，4月7日對太空人4.2局失掉1分，14日對遊騎兵慘遭猛烈攻擊，僅投3.2局就失掉6分，讓自責分率一度上升到5字頭，不過今天的表現讓數字降回到4.40。

The SECOND at bat for Shohei Ohtani in the FIRST INNING is a bases loaded double!



pic.twitter.com/34Cxg1HrcG — Ben Verlander (@BenVerlander) April 20, 2022

打擊部分總計4打數2安打2分打點、跑回1分，並選到1次保送沒有被三振，打擊率回升到.236，首打席選到保送上壘，第二打席擊出二壘安打得2分，第三打席擊出平飛球遭接殺，6局首球就揮棒擊出一壘安打，最後一次打擊機會在8局，他擊出左外野飛球遭接殺。此戰他的投打表現皆出色，讓大家重新看到令人畏懼的美聯MVP。