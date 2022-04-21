台積電創辦人張忠謀過去曾提過，美國發展半導體生產在地化會面臨極大挑戰，要成功幾乎是不可能，近日張忠謀又發表類似看法，他認為，美國想增加國內晶片的產量是昂貴浪費又白忙一場的舉動，主要是美國雖然有大量設計晶片的人才，但卻相當缺乏製造晶片的人力。

美國科技新聞網站The Register報導，張忠謀以嘉賓身分出席智庫布魯金斯學會的活動，談到美國推行晶片生產在地化的策略，直白表示，「美國生產的成本讓人卻步。」

台積電在奧勒岡的工廠已設立25年，有明確經驗可以佐證，張忠謀說：「我們當時太天真，比較成本上，美國製造晶片的成本比台灣貴50%，就算台積電多次為奧勒岡工廠多安排美國或外籍人員，但都沒辦法降低成本。」張忠謀強調，奧勒岡工廠雖然可以獲利，但後續的擴建計畫幾乎已被放棄。

不僅如此，缺乏大量生產晶片的人才也美國難以推動在地化的關鍵，張忠謀表示，美國現有的設計人才幾乎是世界上最好的，但晶片製造人才的短缺狀況卻非常嚴重。

然而張忠謀的談話似乎跟近期台積電赴美國亞歷桑納州設廠的決定有所落差，對此，張忠謀說：「我們是在美國政府的敦促下這樣做的，台積電認為我們應該這樣做。」儘管如此，張忠謀也強調，美國提供的數十億美元的補貼仍遠遠比不上，推動晶片製造商在地化所需要的投資金額。

張忠謀強調，美國的晶片產量一定會增加，但生產的單位成本也會上漲，這對美國在國際競爭上並不是一件好事。

張忠謀也被問到台海衝突的相關議題，「如果發生戰爭，美國要擔心的將不僅僅只有晶片。」張忠謀也希望大家能保持友誼，「成為所有人的供應商，是台積電成功的原因。」