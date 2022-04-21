高雄市政府於18日啟動「確診者居家照護計畫」，並開設居家照護中心為確診者評估並提供各項居家照護服務。高市勞工局考量移工宿舍居住型態，19日即邀集人力仲介業者及大型移工宿舍管理單位，共同研商如移工確診於宿舍隔離及關懷措施，以降低移工宿舍群體染疫風險及周延確診者關懷服務。與會業者也特別感謝市府長期以來主動的溝通與協助，因應幾波疫情都能超前部署，讓移工宿舍能及時應變並降低傳染風險。

勞工局表示，近兩年來，為因應疫情快速變動，分別要求大型移工宿舍進行降載、分艙分流、備妥1人1室隔離房等防疫措施，日前並要求四大國營企業及38家關鍵企業全力落實快篩，以保障企業產線量能正常運作，並強化社區防護力。

勞工局長周登春指出，由於移工通常多人同住宿舍，生活亦多群聚行動，染疫風險更應加強關注，因此立即邀集高雄市大型宿舍管理單位及人力仲介業者，針對工廠內移工染疫後，研商居家照護及隔離措施，以有效管控與安置。勞工局也提醒雇主及仲介業者，應及早預備量能足夠之隔離處所，以免移工宿舍爆發群體染疫時，影響企業勞動力。

勞工局呼籲，雇主及仲介業者應落實宿舍管理與移工生活照顧，而最好的防疫措施首屬接種疫苗，尤其是第三劑接種，雇主及仲介業者應積極協助移工完成接種，以降低確診傷害，並加入移工專屬的「[email protected]移點通」服務平台，及時接收防疫資訊。(記者 賴奕熏報導)