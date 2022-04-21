消息面：

1.聯準會（Fed）周三發布「褐皮書」，內容指出在2月中到4月初這段期間，儘管面臨通膨和缺工等問題，但美國經濟仍然維持「適度」（moderate）擴張，惟俄烏戰爭和物價高漲帶來的不確定性，使經濟前景蒙上陰影。

2.歐洲央行管理委員會成員兼拉脫維亞央行總裁Martins Kazaks表示，歐洲央行最快可能在7月升息，以抑制高漲的通膨。歐洲央行管理委員會成員兼德國央行總裁Joachim Nagel則表示，歐洲央行適合在6月會議上決定結束購債計畫，而在今年第3季升息是合宜之舉。

3.美國芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）連續第2天就央行貨幣政策發表演說時重申，聯準會連續兩次會議都升息50個基點是合宜的，好讓基準利率到年底時回升至中性水準，即2.25%～2.5%，但如果通膨仍然居高不下，就需要進一步升息。

4.舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，她認為5月升息0.5個百分點的理由已經「完整」，也支持到年底時基準利率應提高到約2.5%，即達到所謂的中性水準，但她也坦承未來幾個月的一連串升息可能使經濟陷入溫和衰退。

5.美元隔夜利率互換（Overnight Indexed Swap，OIS）市場數據顯示，短期利率交易員認為聯準會在5月和6月會議都各升息50個基點（2碼）的機率為100%，高於周一預期的94%，並為首次達到100%。如果聯準會真的在5月升息2碼，將是自2000年5月以來首度一次就升息這麼大的幅度。此外，OIS市場預期到今年底，聯準會累計的升息幅度將達到2.28%，高於本周初預期的2.13%。

6.世界銀行總裁David Malpass表示，他預期主要經濟體將致力於減少對俄羅斯能源的依賴，以及減少對中國供應鏈的依賴，儘管如此，他認為跨境貿易與投資將繼續進行。

7.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少802萬桶，市場預期為增加247.1萬桶。上周汽油庫存減少76.1萬桶，少於市場預期的減少97.6萬桶。餾分油庫存減少266.4萬桶，超出市場預期的減少82.9萬桶。上周原油進口量減少224.8萬桶/日，煉油廠產能利用率上升1個百分點。

8.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周（截至4月15日）30年期固定抵押貸款利率平均值為5.2%，高於前一周的5.13%，並創下12年新高。上周美國抵押貸款申請指數大跌5%，較前一周（跌1.3%）加速下挫。

9.全美不動產協會（NAR）公布，美國3月成屋銷售月減2.7%，以年率計跌至577萬戶，創下2020年6月來新低，但符合市場預期。數據顯示供應不足和抵押貸款利率急升，已經削弱美國房市的交易動能。此外，3月美國房價中位數較去年同期大漲15%，來到37.53萬美元，創下歷史新高。

10.美國升息壓力升高，周三黃金價格漲跌互見。紐約期金收跌0.2%，為每盎司1955.6美元。現貨金收漲0.39%，為每盎司1957.7美元，盤中一度跌至兩周新低。其他貴金屬方面，現貨銀跌0.1%，報每盎司25.13美元。鉑金跌0.6%，報每盎司984.67美元。鈀金尾盤漲幅回落，報每盎司2476.05美元，盤中一度大漲4.8%。

11.俄羅斯石油供應可能受阻，但在全球經濟成長放緩恐削弱原油需求前景的陰影籠罩下，周三紐約期油微漲19美分或0.18%，為每桶102.75美元。倫敦布蘭特期油下跌45美分或0.42%，為每桶106.8美元。

12.受日圓反彈影響，周三美元指數由升轉跌，尾盤跌0.6%，報100.36，盤中一度升至101.03，創下2020年3月來新高。日本央行出手干預，以及美國債息回落，帶動日圓兌美元從20年低點反彈。尾盤美元兌日圓跌0.8%，報127.79日圓，盤中一度升至129.43日圓，創下2002年4月來新高。TD Securities資深策略師Mazen Issa表示，除非聯準會放棄升息，或日本央行放棄寬鬆政策，否則日圓仍將持續承壓，且130日圓不會是關鍵的阻力區，135日圓才是。