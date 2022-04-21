全球環境氣候惡化，加上烏俄衝突，原油價格一度飆破百元美金，全球能源拉警報，綠能商機頓時成為投資主流。元大證券指出，「元大綠能N」(020032)已通過證交所審查，近日即將上市掛牌。發行10年期，專注投資20檔太陽能及風力發電產業鏈股票表現，發行價格新台幣5元，小資族可輕鬆入手。

該商品最大特色，為投資兼顧綠色能源發展、企業獲利及環境永續。「元大綠能N」所連結的「特選台灣綠能報酬指數」，選出台灣太陽能及風力發電產業鏈上市上櫃具代表性的綠色能源產業共20檔成分股票。

指數成分股中，有不少是從傳產股轉身綠電的股票，例如「竹風離岸風電計畫」的亞泥；「結構鋼材」的中鋼(2002)、中鋼構(2013)、新光鋼(2031)、世紀鋼(9958)；「能源管理及電網工程」的台達電(2308)、中興電(1513)、華城(1519)；「發電、風機、儲能及電池」的東元(1504)、信邦(3023)、貿聯-KY(3665)、聯合再生(3576)、大亞(1609)；「矽晶圓、導電漿及太陽能模組」的中美晶(5483)、元晶(6443)、碩禾(3691)、茂迪(6244)；「風機葉片」的上緯投控(3708)；「風電工程」的中鼎(9933)及台船(2208)。

目前「特選台灣綠能報酬指數」前六大成分股為：亞泥、中鋼、台達電、中美晶、信邦、東元，合計約占7成。指數成分股於每年10月重新定審，以符合「特選台灣綠能報酬指數」投資策略。回測過去5年績效顯示，累積總報酬為105％。