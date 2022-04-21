有「音樂教父」和「百萬製作人」之稱的李宗盛，製作了大量經典歌曲和暢銷唱片，甚至提攜了許多知名歌手，包括周華健、五月天等等，對樂壇貢獻極大。出生於台北市北投區的他，今年已經63歲，他在2018年時宣布捐出自己位於北投的老家（相當於數億元），將錢拿去捐贈位於中部的長照機構，並將其中一棟樓以父母的名字命名，十分感人。

李宗盛將媽媽給的愛延續，造福中部長者 (圖/門諾公益臉書)

據報導，李宗盛捐出的這棟北投房子是媽媽留給他的。那時候媽媽努力教書幫學生補習賺錢才買下這棟房子。李宗盛就是在這裡學會樂理和樂器演奏，之後才能順利成為歌手和音樂製作人。他許多膾炙人口的歌曲都是在這棟房子裡創作的。李宗盛表示，在自己年輕時因為沈溺於玩樂，根本無心學習，讓母親十分擔心及失望，所以他一直以來都對母親感到非常愧疚。

李宗盛將母親的愛傳給社會，讓長者能安心度過晚年生活 (圖/門諾公益臉書)

這間長照中心預計於2024年完工，其中「年華大樓」是李宗盛從父母名字中各取一個字命名的。此外，他也擔任門諾機構的公益大使，幫忙募集資金，蓋更多的據點，讓愛越擴越大。李宗盛曾說「人生走到這，已經享受到母親給我的愛，我決定將這份愛拿出來，把媽媽給我的愛留在世上。」現在李宗盛的媽媽已經97歲了，母子倆的好感情十分令人羨慕，希望善良的他們都能繼續過著幸福的日子。