一名女大生分享自己姓商，因為姓氏較少見，在生活上造成許多困擾，像是打電話訂位時常常被聽錯，或是課堂上容易被老師注意，詢問姓氏的由來，貼文意外引起熱議，大家紛紛分享遇過的特殊姓氏。

原PO在Dcard發文表示，自己姓「商」，查過資料發現台灣好像不到2000個人是這姓氏，雖然這裡可以匿名發文，但姓氏太特殊，認識他的人應該都會認出來，他抱怨說特殊姓氏會遇到很多困擾，像是訂位時店員總是誤聽成「張」小姐，常常到現場查不到訂位，報電話後結果對方說：「是張小姐嗎？」幾次的誤會後，原PO呈現放棄狀態，之後訂位也都隨便留姓氏。

原PO還說，因為姓氏太特別，在課堂上很容易被老師點到，每到新學期，第一次上課點名老師點到他都一定會問姓氏的由來，讓他很無奈。不過原PO覺得特殊姓還是有好處的，例如有次幫客人點錯餐，客人要客訴「問我姓什麼，我就說我姓商啊，他聽不懂就默默不說話，啞巴吃黃連。」

貼文曝光引起網友熱議，大家紛紛表示「我姓強，也常常被認成張」、「我打工遇到超多特殊姓氏的人，有姓時、米、臧、籃、喻」、「我還有遇到姓封的」、「我身邊親戚很多姓買，沒錢又愛買東西的買」、「戢、甘、靳，這些是我真的有遇過的」、「我弟好友一個姓壯一個姓掌」、「我姓盤古開天的盤」、「朋友特殊姓氏：仝、勞、伍、樊、鄺」