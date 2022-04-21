七大工業國集團（G7）財政部長們說，他們與國際社會共同承諾並已提供烏克蘭今年和未來逾240億美元的額外援助，若情勢需要，還準備進一步伸出援手。

路透社報導，G7財長在聲明中表示，他們對俄羅斯參與國際論壇感到遺憾，包括20國集團（G20）、國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（WB）等本週舉行的會議。

G7財長們說：「國際組織和多邊論壇不應再以一切如常的方式與俄羅斯一起從事各種活動。」