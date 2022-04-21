G7財長允助烏克蘭逾240億美元 視需要可再伸援 10:582022/04/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 七大工業國集團（G7）財政部長們說，他們與國際社會共同承諾並已提供烏克蘭今年和未來逾240億美元的額外援助，若情勢需要，還準備進一步伸出援手。 路透社報導，G7財長在聲明中表示，他們對俄羅斯參與國際論壇感到遺憾，包括20國集團（G20）、國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（WB）等本週舉行的會議。 G7財長們說：「國際組織和多邊論壇不應再以一切如常的方式與俄羅斯一起從事各種活動。」 五角大廈：烏克蘭軍方收到更多飛機與維修零件 傳美再提軍援烏克蘭 俄烏戰中援助將破30億美元 #G7 #財長 #烏克蘭 #240 #億美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 抵制俄羅斯 美國財長葉倫G20會議帶頭離席 04:122022/04/21 國際 不斷更新》拜登驚艷烏軍抵抗力 美將再提供軍援 07:402022/04/21 國際 特斯拉財報告捷 獲利與車業毛利率雙創新高 10:132022/04/21 財經 糧食危機四起 玉米漲九年新高 04:102022/04/20 全球財經 俄軍進逼 烏克蘭緊急疏散平民 烏東成鬼城 14:352022/04/20 國際 忙著打烏克蘭 俄海軍在東海演訓做什麼 11:582022/04/20 軍事 G20財長會 葉倫將籲對俄加強經濟制裁 04:102022/04/20 國際大事 影》警告美台 陸首秀055艦發射鷹擊21高超音速航母殺手 10:312022/04/21 軍事 台積電美國子公司完成35億美元公司債定價 19:432022/04/20 財經 混合雲業績佳 IBM上季營收優預期 12:022022/04/20 財經 烏東衝突升溫 美與盟邦會商對俄制裁、軍援烏克蘭 05:452022/04/20 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。