民眾黨立委邱臣遠（左）、張其祿（中）和高虹安（右）接受媒體採訪。（民眾黨提供）

對於國務機要費除罪化爆發藍綠肢體衝突下通過初審，民眾黨指出，非常遺憾看見本次修法程序十分倉促，且藍綠兩黨採取不理性作為，未能理性討論。

立法院財政委員會今審查「會計法第99條之1修正草案」，關係到國務機要費除罪化，國民黨、民進黨動員攻占主席台，國民黨團在主席台上狂撒假鈔、假SOGO禮券，民進黨團強行通過臨時動議停止詢答、逐條討論，5分鐘通過初審交黨團協商。

對此，民眾黨團今表示，國務機要費涉及國家元首特殊費用在國家整體會計制度之適用，需要更嚴謹的研究與討論，非常遺憾看見本次修法程序十分倉促且藍綠兩黨採取不理性作為，未能理性討論。

民眾黨稱，面對國務機要費這項歷史共業，應回歸正常的法治精神，避免因人設事或回溯立法的疑慮，過往各項特別費之法制修正，行政院及相關部會皆會進行研究及建議，本次修法卻未見到行政部門具體積極作為。

未來《會計法》第99條之1條文修正草案將進入黨團協商，民眾黨團呼籲，仍應以促進廉政及透明為依歸，無論藍綠兩黨或行政院，都必須提出更明確的主張，法務部、主計總處也應有詳細的評估及研究，甚至提出行政院版本，拿出決心具體參與修法。

另外，時代力量立法院黨團於會議開始前，也召開記者會指出，稍早財政委員會在藍綠衝突，執政黨以人數優勢，粗暴停止詢答，將《會計法》第99條之1修正草案強行送出委員會。

時力黨團稱，對於立法院再次上演多數暴力的老戲碼，沒收小黨透過詢答與機關對談、表達修法立場的機會，感到相當遺憾。

時力黨團要呼籲執政黨，以多數暴力通過爭議法案的方式，將陷國務機要費涉案當事人於不利及不義，請主動修正此粗暴程序，莫再自行其是。