全球領先的專業資訊服務提供者科睿唯安揭曉2022 全球百大創新機構（Top 100 Global Innovators 2022）。今年的報告著眼於企業持續的卓越創新能力，遴選出位於全球創新生態系統頂端的百大機構。台灣機構今年獲選數再創歷史新高，總計九間機構入榜，僅次於日本與美國，並與德國同列全球第三，入榜機構包含多次蟬聯的工研院、鴻海、廣達，重返百大行列的台積電及聯發科技，以及首度入選的友達光電、台達電子、緯創資通及瑞昱半導體。

隨著全球創新模式及評估方法的演變，上榜機構名單的組成也發生變化。今年全球百大創新機構有一半以上（54家）來自亞洲，凸顯了亞洲在全球創新舞臺上日益增強的主導地位，其中日本企業上榜35家，台灣9家，中國大陸和韓國各有5家機構上榜。

亞洲在全球創新版圖中的主導地位在電子和計算設備產業表現尤為突出。電子和計算設備也是今年百大中企業最多的產業，共有28家企業上榜，其中有26家來自亞洲。隨著交通運輸技術的加速發展，今年上榜的汽車企業數量增加到12家，使汽車產業成為今年百大中企業數量排名第二的行業。

2022全球百大創新機構來自12個國家/地區。日本上榜機構數量最多（35家），其次是美國（18家）、台灣（9家）、德國（9家）、法國（8家）、中國大陸（5家）、韓國（5家）。