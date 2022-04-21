全球半導體記憶體解決方案領導廠商華邦電子宣布，將持續供應DDR3產品，為客戶帶來超高速的性能表現。

華邦電的1.35V DDR3產品在x8和x16配置中均可提供高達2133Mbps的資料傳輸速率，並可與1.5V DDR3實現100％相容。目前，華邦電的DRAM產品布局包括1Gb～4Gb DDR3、128Mb～2Gb DDR2、512Mb～2Gb LPDDR2，以及LPDDR4x、LPDDR3、LPDDR、SDRAM，適用於需配備4Gb或以下容量DRAM的應用，如人工智慧加速器、物聯網、汽車、工業用、電信、WiFi 6、WiFi 6E、xDSL、光纖網路、智慧電視、機上盒、IP攝影機等。

此外，華邦電位於高雄的新建晶圓廠將於2022年第四季度啟用，採用更先進的製造技術提升產能。華邦電DDR3出貨量占DRAM總收入的30％，預計2024年將增加至50％。

華邦電表示，十年來，華邦電一直為業界供應極具競爭力的DDR3產品，並將在未來10多年內繼續生產DDR3，為客戶提供高品質的產品及服務支援。如今，客戶仍然需要DDR3 SDRAM產品，而將客戶放在首位則是華邦的運營理念與目標，因此我們將持續供應DDR3，以確保滿足客戶的長期使用需求。