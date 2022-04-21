4月20日，中美國防部長終於通了電話。算起來，這是拜登上台一年多後，新上任的美國國防部長奧斯汀，第一次與中方通話。大陸知名時政類自媒體「牛彈琴」形容，這是一通「遲到」的電話，在這通姍姍來遲的電話中，魏鳳和講了不少，既有雷打不動的原則問題，也對美國提了不少希望，「但最有看頭也是最重要的，魏鳳和撂下了三句話」。

牛彈琴指出，上一次中美防長通話，還是在川普政府時期，即2020年8月，中國國務委員兼國防部長魏鳳和與埃斯珀通話，至今已有21個月。整整21個月，才又一次通話，顯然不太正常，美國人也很感慨。看中方的通稿，還用了「應約」兩個字，很顯然，這是美方主動打來電話。

牛彈琴感慨，「唉，美國如果不反覆折騰，也不至於現在這麼晚。」美國這次打來電話，到底有什麼打算？牛彈琴分析，不能說「黃鼠狼給雞拜年」，但應該不會完全是好意。很有意思地，美聯社的報導中，有這樣一句話：「奧斯汀稱中國是美軍的主要長期挑戰，但今年被迫重點關注俄羅斯。」

牛彈琴稱，今天凌晨，還看到法國媒體一篇文章，分析美國為什麼對烏克蘭戰爭留一手，死活不願意出兵，法國一位軍事專家的解讀是：一個國家「永遠不可能投入兩場戰爭」，而「中國進犯台灣已迫在眉睫」，美國不得不保持力量，向中方釋放信號，不要攻擊台灣。

牛彈琴譏諷，「這個腦洞確實也挺大的，但這就是這次通話的大背景」。要知道，奧斯汀已經幾次三番想與俄羅斯通電話，但俄羅斯一直不搭理。而中方還是很客氣的，「通話總比對抗好，遲到總比不到好」。在雙方通話中，但最有看頭也是最重要的，魏鳳和撂下了三句話，很有意思的三句話。

第一句，魏鳳和說：中國希望與美國建立健康穩定發展的大國關係，也必將捍衛國家利益和尊嚴，美國不應低估中國的決心和能力。

牛彈琴形容，這是「綿裡藏針、不卑不亢」，意思也很明確：中國當然也希望和美國關係好，但如果美國侵犯中們的國家利益和尊嚴，那就不客氣了，「美國不應低估中國的決心和能力」。美國還是有誤判，低估了中國，但捍衛國家利益和尊嚴，中國既有決心，更有能力。

隨後，魏鳳和提出，中美兩軍要增進軍事互信，加強對話交流，管控風險危機，開展務實合作，確保兩軍關係正常穩定發展。牛彈琴質疑，「感覺這是場面話了，管控風險危機，當然是必要的，但美方真願意增加軍事互信嗎？」

第二句，魏鳳和說：台灣問題如果處理不好，就會對兩國關係造成顛覆性影響。

牛彈琴提醒，「請注意，顛覆性影響」。這其實也是中方一貫的立場，因為美國一些人，總是在這個問題上不斷試探。在一個月前和拜登視頻通話時，中國領導人習近平就說得很直言不諱：「目前，中美關係還沒有走出美國上一屆政府製造的困境，反而遭遇了越來越多的挑戰。特別是美國一些人向『台獨』勢力發出錯誤信號，這是十分危險的。台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響。希望美方予以足夠重視。」

習近平還說，「中美關係之所以出現目前的局面，直接原因是，美方一些人沒有落實我們兩人達成的重要共識，也沒有把總統先生的積極表態落到實處。美方對中方的戰略意圖作出了誤讀誤判。」

美國一些人向「台獨」勢力發出錯誤信號，都是誰呢？牛彈琴點名，這其中，肯定包括裴洛西（Nancy Pelosi）。作為美國第三號人物的眾議院議長，佩洛西老太太一度暗示，要訪問台灣。這引發中方強烈反彈，警告這將是對中國主權的惡意挑釁，將產生極其嚴重的後果。最終，也不知道是真是假，佩洛西確診新冠，台灣之行自然泡湯。但一些美國議員還是去了台灣，大陸也沒客氣，當即在台島周邊海空域，組織多軍兵種聯合戰備警巡。

「美國一些人」中，有沒有奧斯汀呢？牛彈琴說，他不知道，但可以肯定，在這次通話中，奧斯汀會提到台灣問題，不排除老調重彈，指責所謂「中國軍事挑釁」，「美國很擔憂」，等等。

所以，魏鳳和撂下這句話，並告訴奧斯汀：「台灣是中國不可分割的一部分，這是誰也無法改變的事實和現狀，中國軍隊將堅決維護國家主權安全和領土完整。」意思就是：「在台灣問題上，美國，你就不要有什麼幻想了。」

第三句，魏鳳敦促：「美方停止在海上進行軍事挑釁，不得利用烏克蘭問題對中國抹黑栽贓、威脅施壓。」牛彈琴解讀，中方提出明確要求，有老問題，又有新挑戰。

牛彈琴提到法新社的一篇報導，標題就是：〈北京告訴美國，不要利用烏克蘭「抹黑」或施壓中國〉，「這是很有針對性的」。

牛彈琴引述中國駐美大使秦剛，不久前在《華盛頓郵報》發表的署名文章中，開頭就提到了美國人製造的兩個謠言，一個謠言，稱中方事先對俄羅斯的軍事行動知情並要求俄方在北京冬奧會後再動手；另一個，是所謂俄方要求中方提供軍事援助。秦剛的回答是：「我願負責任地告訴各位，所謂中方事先知情、默許、縱容等說法完全是虛假信息，意在推卸責任，抹黑中國。」

牛彈琴斷言，幾乎可以肯定，這次通話，美國又會威脅：你們中國不能援助俄羅斯，否則如何如何。魏鳳和堅決頂回去了，告誡奧斯汀：不得利用烏克蘭問題對中國抹黑栽贓、威脅施壓。

牛彈琴直言，中國不吃這一套。當然，美國還會要求中國不要在海上進行軍事挑釁，但中國也不吃這一套。「三句話，不同層面，但這就是中國的態度，其中，可以感覺出中國壓抑不住的不滿。」

美方怎麼說呢？根據通稿，奧斯汀說了這樣一句話：「美方願推動落實兩國元首通話達成的重要共識，將本著坦誠開放的態度加強軍事領域交往合作。美國堅持一個中國政策。雙方應以負責任方式管控競爭、管控風險，妥善處理兩軍關係面臨的難題。」

牛彈琴不則為然的說，「這應該也是場面話，我們聽聽就好。」牛彈琴提醒讀者，別忘了，領導人習近平對拜登說的那句話：「中美關係之所以出現目前的局面，直接原因是，美方一些人沒有落實我們兩人達成的重要共識，也沒有把總統先生的積極表態落到實處。」牛彈琴譏諷美方，「這是什麼行為？政令不通，陽奉陰違啊。」

如何看待中美防長終於通電話？牛彈琴做出三點總結：

第一句，聽其言，觀其行。

唱得比畫眉鳥還好聽，做得比屎殼郎還齷齪。當面一套，背後一套。唉，至於哪個大國，你懂的。當然，畢竟都在一個地球，該合作的地方，可以合作；但該堅守的地方，中國必須堅守。

第二句，兵來將擋，水來土掩。

該來的總會來的，而且，美國的小動作，只會越來越多。中國不必有幻想，但可以有自信。要讓美國真正不敢低估中國的決心和能力，第一要有決心，但更重要是有能力。這考驗的整個博弈能力。這個世界誰怕誰？

第三句，國雖大，好戰必亡；天下雖平，忘戰必危。

阿富汗戰爭、伊拉克戰爭，以及正在激烈進行的俄烏衝突，都一再說明了這一點。戰爭爆發，最受罪的是老百姓，多少人倒在血泊中！這真不是一個和平的世界，但中國無疑是最愛好和平的大國，敢戰方能止戰，打得一拳開，免得百拳來。為了和平，中國必須冷靜，必須清醒；當然，美國，有些事情，也必須要拎得清。