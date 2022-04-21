EMBIID FOR THREE WITH 0.7 LEFT IN OT 😱 pic.twitter.com/mGayMHD6W1 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 21, 2022

這場首輪季後賽結束得太過戲劇性了！七六人明星中鋒恩比德21日在延長賽最後0.8秒投進不可思議的準絕殺三分球，幫助七六人克服上半場一度落後17分頹勢，終場104比101驚奇逆轉擊敗地主暴龍，七六人搶先在首輪搶到3勝0敗聽牌優勢。

不同於前兩戰，暴龍今天在主場的上半場，把七六人當家中鋒恩比德守得很好，讓他半場只有投5中2，拿5分、4籃板，也讓暴龍一度取得38比21大幅領先，不過七六人靠著哈登、馬克塞兩人火力，打完上半場，追成46比56的局面。

來到下半場，恩比德完全「睡醒」，單節包辦18分，幫助七六人打完前3節，追成74比75；七六人末節數度追平，打到最後3分06秒，雙方打成90平，來到讀秒階段，哈登製造對方犯規，最後49.7秒兩罰中1，兩隊還是95比95平手。

可是阿丘瓦末節最後27.5秒製造哈登第6犯畢業離場，沒想到阿丘瓦竟然兩罰落空，七六人把最後一擊交給恩比德三分出手沒進，托必亞斯哈里斯雖然搶到進攻籃板，籃下拋投卻告落空，也讓這場比賽進入延長加賽，兩隊無奈接受加班。

打到延長賽讀秒階段，七六人僅以1分領先，阿奴諾比切入製造犯規，最後26.2秒兩罰中1，雙方又打平，七六人直到延長賽還剩2.6秒，進攻時間還有0.9秒才喊暫停，暫停過後恩比德不可思議投進三分球，時間僅剩0.8秒，暴龍最後一擊也以來不及出手收場。

恩比德無疑是這場比賽致勝最大功臣，他拿全場最高33分，外加13籃板，哈登與馬克塞各有19分，托必亞斯哈里斯11分、12籃板；暴龍以阿奴諾比26分最高，崔特也拿24分，阿丘瓦20分，可惜暴龍如今搶先被七六人3比0聽牌，幾乎宣告提前淘汰了。