參賽的男女選手展現訓練成果，肌肉線條呈現出人體力與美。（王志偉攝）

健美委員會主委游國華（右）與古典形體選手說明選拔要點等。（王志偉攝）

曾獲總統盃金牌的蘇奇俊（左）參與男子健美選拔賽，實力堅強。（王志偉攝）

男子形體選拔，選手展現訓練成果。（王志偉攝）

全民運動會10月將於嘉義縣登場，花蓮縣健美代表隊這幾天在「肌肉工廠」舉行選拔賽，有24名選手展現好身材，大秀美肌，全場充滿力與美；花蓮縣體育會健美委員會主委游國華表示，委員會積極推動健美運動，看到選手實力更加精實，相信能為花蓮爭取更多獎牌。

選拔分為男子形體、傳統健美、古典形體、女子形體、女子比基尼共5種項目，吸引許多熱愛健美的青年男女參賽，每位選手做好防疫戴好口罩參與選拔。今年不少老將新秀參賽，曾經獲總統盃金牌的蘇奇俊與學生王子承等人一起報名，兩人雙雙入選，另外實戰經驗豐富的資深教練羅連木，訓練兒子羅宗祐跟他一起健身，也報名男子形體選拔獲選，女選手則是婀娜多姿的體態與表現力。

擁有國家級教練裁判資格的花蓮縣體育會健美委員會主委游國華表示，花蓮的健身風氣逐漸蓬勃發展，有愈來愈多年輕男女透過健美運動展現好身材，健美過程辛苦，但今年參與選拔選手體態等，更顯平日扎實的訓練，有信心替花蓮爭光，辛苦努力終獲成果。

致力推廣健美健身運動的「肌肉工廠」老闆蕭江宗元說，健身健美是一項「自律」運動，必須相當重視訓練、飲食、休息併重，他喜愛健身也幫助愛健身的人打造健美身材，並不定期辦理教練講習，增加選手實戰經驗，大幅提升花蓮技術水準，有機會為花蓮爭光。

經過一番激烈選拔，共有18位選手入選，各組選手如下，男子形體：黃振豪、劉奕星、李世傑、張祐維、羅宗祐。男子傳統健美：蔡承灝、蔡德俊、黃志華、陸生、洪御翔、蘇奇俊。男子古典形體：高恩賜、陳柏全、胡智軒、陳政霖、王子承。女子形體：（無人參賽）。女子比基尼：陳意濡、蔣育琪。