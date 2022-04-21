台鐵員工不滿交通部未撤回已送進立法院的《台鐵公司條例》草案，提出五一勞動節不加班，交通部表示會有因應方案，原本明日才要宣布；由於今日立法院交委會砲聲隆隆，逼得交通部長王國材提前說明五一替代輸運方案會開「類火車」 ，也就是讓火車不跑的路線由客運來跑。不過立委立刻質疑：那不就是讓國道又塞爆？

今（21）日立法院交通委員會就要逐條審查《台鐵公司條例》草案，不過立委洪孟楷三度在程序發言以及法條逐條審查時質疑：不知道交通部為何要那麼急著公司化？眼前就有五一勞動節九成台鐵列車不開的問題，民眾要去擠高鐵或僅剩一成的台鐵，現在又是疫情期間高風險時期，交通部要如何因應？

原本王國材僅回應，五一台鐵不加班的預案，應變計畫中，如果台鐵員工不來上班，就請乘客不要去搭了。

立委傅崐萁不滿表示，如果以後所有連假都沒有台鐵，西部還有高鐵，還有快速道路，東線要用甚麼替代？不能用這樣去懲罰宜花東人民。

最後王國材才表示，會用高鐵、國道客運、市區公車等替代，高鐵運能是OK的，不夠的地方會開「類火車」，就是遊覽車或公路客運在每個火車站接駁並照火車路線來走。

傅崐萁馬上表示，這立意很好，但可行嗎？類火車還是走台九線上，遊覽車塞滿台九線，屆時不就又要回堵到台北、宜蘭、基隆？

王國材表示，交通疏導是一個問題，「我們是要保證民眾有車可以上。」洪孟楷則諷刺，交通部的作法就是讓國道更塞車，「難道又要回到2年前林佳龍部長的名言：『請大家做聰明的用路人』？」