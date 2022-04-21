飯店業者國賓(2704)2021年攜手聯合利華飲食策畫，舉辦首屆「名廚領航培訓計畫」，成功輔導2名學員順利考取丙級證照。雙方2022年再次攜手舉辦第二屆「名廚領航培訓計畫」，希望藉由成功案例，持續鼓勵培育餐飲的明日之星。

「名廚領航培訓計畫」由聯合利華發起，與雙北社福團體媒合特殊境遇青少年參與。首屆挑選12名學員參與每月2次、共8次的廚藝訓練課程，訓練內容涵蓋中餐、西餐及烘焙3領域，由國賓廚藝中心團隊分享餐飲職涯、基礎廚藝、餐飲衛生管理等相關知識與實作課程。

國賓主廚們在課程期間，針對學員表現遴選出3位表現優異的學員，參加由聯合利華贊助的丙級證照檢定，去年成功輔導2位學員考取丙級證照。雙方今年順勢持續舉辦，共挑選18名學員參與，除了有新社福團體加入外，年齡層亦由去年的17～22歲擴展為14～21歲。

第二屆「名廚領航培訓計畫」系列課程延續首屆架構涵蓋中餐、西餐及烘焙3領域，並將課程編排更加完善。由國賓行政總主廚林建龍、西餐主廚李文康、烘焙房主廚楊文雄等3位重量級主廚擔任講師，和學員以貼身互動方式教學。

國賓表示，4～7月間舉辦的9堂課程，包括餐飲職涯分享、基礎廚藝實作、餐飲衛生、廚助實戰體驗等，主廚們將遴選表現突出學員參加8月的丙級證照檢定，由聯合利華飲食策劃贊助檢定費用，待考取證照後，國賓將優先對有興趣從事餐飲的學員安排合適的就業機會。

國賓董事長許育瑞長期親自投入慈善活動，以自身行動拋磚引玉，盼鼓勵全體員工為社會共同盡一份心力。他認為，企業社會責任除了營運獲利外，近2年受疫情影響，更深刻感受到應更重視舉辦與企業核心價值契合的公益活動。

為提升同仁參與感，國賓投入的公益活動性質朝向與觀光餐飲產業相關，將飯店既有資源做最大化運用，盼領銜台灣觀光及餐飲產業持續向上提升，肩負更多社會責任，邁向永續發展。