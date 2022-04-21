完美包覆臉龐讓鼻前立體空間呈現零角度弧形。（YOHO佑合醫材提供）

口罩決定顏值佑合4D修容口罩。（YOHO佑合醫材提供）

口罩決定顏值，防疫世代美妝再進化。（YOHO佑合醫材提供）

與口罩為伍的日常裡，仍要活出閃閃發亮的自己，選擇能修飾臉型、有著更大呼吸空間的 4D 口罩，成了完美妝容的新趨勢，不僅能讓五官更立體，還能自帶修容與打亮效果，避免彩妝沾染窘境，完整包覆臉龐更是隔絕病毒的重要關鍵。

擁有超過 20 年資 歷的裸妝大師「羅之遠」強調，春夏口罩妝的重點，將捨棄厚重的超耐磨底妝，戴上 4D 修容口 罩，節省底妝步驟，以清透妝容突顯魅力眼彩。

春夏口罩妝趨勢，澄澈淨透 適合日常的透明系無重力美睫妝，呈現肌膚真實質感，無需過度遮瑕。強調勻稱輕盈的底妝，加上 根根分明的捲翹睫毛及隱形眼線，大地木質色調眼彩已經延燒好幾季，不僅好搭配、適合大範圍暈染，還有消腫拋的效果。

使用高冷色金屬光讓眼神 更聚焦立體，加上濃密睫毛及全框式眼線為眼神更增氣勢， 畫完妝終究得戴上口罩，何不一開始就選擇修容版型？東方人五官普遍較平坦，戴上不合臉型的口罩常出現「鷹形嘴」、「魚鰓臉」等狀況，佑合 4D 美型修容口罩專為美妝需求設計，推出「光耀漸層／3 色」以及「霧質單彩／8 色」兩大系列新品口 罩。

採用高密度彈性纖維寬版扁耳帶，不僅擁有絕佳的舒適感，還能依照臉型調整耳帶鬆緊，達到修飾下顎輪廓線的「緊緻質感顏」。 擁有醫用口罩規格，三層親膚不織布材質不起毛球，細菌過濾效率 BFE 值達 99％。精緻簡約的密合 縫線完美包覆臉龐，讓鼻前立體空間呈現零角度弧形。加上鼻梁線凹槽設計，減少說話時口罩位 移，讓眼鏡不起霧，不沾唇妝，長時間佩戴也能保持暢快呼吸。