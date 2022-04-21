上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝21日在記者會上表示，統計20日上海新增2634例新冠肺炎本土確診病例、1萬5861例本土無症狀感染者，合計1萬8495例。而20日新增本土死亡病例8例，且在定點醫療機構接受治療的重型患者139例、危重型患者20例。

他強調有基礎慢性疾病的陽性感染者尤其是老年人，出現重症的風險高。在治療過程中，要特別加強監測預警，同時及早干預，防止輕症轉重症。

吳乾渝說明，20日新增本土死亡病例8例，平均年齡77.5歲，最大年齡93歲。8位患者合併有晚期惡性腫瘤、嚴重心血管疾病（冠心病，高血壓3級等）、神經系統疾病如腦出血、腦中風以及尿毒症。其中2例曾接種過新冠肺炎病毒疫苗，其餘未接種疫苗。患者入院後，病情加重，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病所致。

根據澎湃新聞報導，20日全上海的本土確診病例出院1173例，無症狀感染者解除集中隔離醫學觀察1萬9124例，將返回居住地接受健康監測。

吳乾渝再次強調，這些出院出艙人員，是在定點醫院和方艙醫院連續 2 次核酸檢測結果陰性（採樣時間至少間隔 24 小時），符合出院出艙標準，屬地社區應做好接返工作，不允許自行設置進社區條件。