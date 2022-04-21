南韓「性感小野馬」泫雅，出道多年憑著亮麗外表、火辣身材與精湛舞技受到海內外粉絲的歡迎，是不少人心目中的性感女神。而與小2歲歌手男友Dawn（金曉鐘）交往多年、感情穩定的她，2月初在IG上曬出「訂製鑽戒」宣布訂婚引起外界關注。而近日小倆口登上網路節目時，Dawn也意外透露鑽戒的高額價碼，讓眾人相當驚訝。

由搞笑藝人李龍真、YouTuber郭Tuber、饒舌歌手船伕等人所主持的南韓熱門網路節目《帶輪子的嘴》，是一個專門惡搞療癒綜藝《帶輪子的家》的全新網路節目，因背景相當簡單，也沒有任何特殊的道具，每一集還會找來不同的名人一同討論時下流行的男女話題，甚至大聊許多電視節目避諱的19禁話題，十分貼近現實生活而受到大批網友喜愛。

而在最近的節目中，請來了泫雅及男友Dawn擔任嘉賓，一同探討「能為另一半付出到哪種程度」，沒想到Dawn立刻就回答能為了泫雅付出生命沒問題，但借錢就不行，接著解釋因為前者的情況他認為夠愛就不會後悔，但若是錢借出去了結果女方拿去找別的男人怎麼辦，是有可能發生讓自己後悔的情況，所以需要多加考慮。

隨後主持人便逼問Dawn「若是你有100億韓元的話，連借10億都不行嗎？」他則回應若是這樣當然可以，一旁的泫雅聽到後立即鬆了一口氣表示「我差點就要把這個（求婚鑽戒）摘下來了」，接著眾人也將目光投射在兩人特殊的鑽戒上。

對此，Dawn坦言當初為了請設計師花1個月的時間製作這個獨一無二的寶石鑽戒「幾乎花掉自己一半的財產」，金額相當高，因為上面除了有他親自挑選的蛋白石外，還加上七顆特殊鑽石，雖然Dawn沒說出實際金額，但他的設計師曾在IG上透露「2支戒指的價格可以抵他1整年的房租」可見價值不斐，也讓眾人大開眼界。