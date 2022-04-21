印度神童阿南德曾預言三個時間點，全球恐有災難發生，結果在日本大地震後，就發生台灣疫情炸開、黃金狂漲等狀況，引起網友們討論，不少人驚呼這些事情與神童的預言不謀而合。而印度神童也曾說過，5月將出現轉機，新冠肺炎將以新形態與人類共存，也提醒民眾要做好5件事情。

阿南德曾預言說，受火星與土星相合與卡拉薩爾帕瑜伽（Kalasarpa Yoga）的負能量影響，今天3至4月全球恐有災難發生，除了會受疫情威脅，還要注意天災與經濟方面的問題，他並點出三個時間點3月16日、4月4日及13日示警。

可怕的是，在3月16日那天晚上，日本福島外海就發生規模7.4地震，當時關東地區超過200萬戶停電，新幹線也出軌釀多人傷亡，而當地政府也發布海嘯警報。

而4月4日雖然沒有特別的事情發生，但那天台灣新增133例本土，隔天（5日）變216例本土，接著就這樣慢慢往上漲，截至昨天（20日）已來到史上新高2386例確診；指揮中心也示警，台灣恐有約15%的人口染疫，也就是有360萬人會確診，而疫情炸開的狀況與阿南德的預言似乎不謀而合。

阿南德曾說過4月13日黃金與白銀的價格將大幅攀升，而金價在4月12日的時候每錢突然暴增80元，每錢黃金買進價格達6370元，一度創新高，但對投資者來說，金價上漲根本不算「災難」。另4月中南非與菲律賓的天災都導致上百人死亡。

現實發生的狀況與阿南德的預言讓不少人不寒而慄，不過，這麼多的壞消息之後，今年5月終於傳來好消息了。阿南德預言，5月新冠肺炎的威脅將逐漸消失，病毒會以新形態與大家共存。他也建議大家做好5件事，分別為減少空汙、多喝乾淨的水、曬太陽增加維生素D、多做善事並且避免殺生。

不過，阿南德的預言也有失準的時候，先前他曾預言2021年會爆發第3次世界大戰與經濟崩盤的狀況，兩者都沒有發生，因此也有不少網友認為印度神童的話聽聽就好。

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