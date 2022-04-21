經太平警分局員警苦口婆心勸說，張男才恍然大悟差點被素未謀面女網友詐騙了。（台中市太平分局提供）

台中太平區1位30多歲的張姓男子，日前於社群網路上認識1位化名小美的女子，對方自稱有門道可以低價取得的大量名牌皮包(件)，邀請他一起合資購入再到網路上販售賺價差，經濟狀況不穩定的張男，竟在其鼓吹下籌湊近百萬元現金，還到銀行欲將金錢匯入指定帳戶，所幸行員機警發現，通報員警前來勸阻，在警方苦口婆心的勸說下，張男得知為詐騙集團慣用手法，直呼：「詐騙集團真是可惡！」

太平警分局太平派出所日前獲報某銀行行員報案，稱「有1男子欲匯款至不明帳戶，疑似遭到詐騙，請求警方協助。」巡佐王振偉、警員江依慧、侯彥瑋等人到場處理，經瞭解張姓男子數個月前在某社群網站認識1位化名小美的女子，一向生活單純的張男從小美交談中，小美自稱對於經營網拍事業有相當的研究，又稱自己有門路可以低價拿到各大知名品牌皮包(件)，但因資金不足希望約張男一起合資，經濟狀況不穩定的張男在其鼓吹下，心裡也希望多賺點錢，於是就向親友籌湊近百萬元現金，並欲依指示匯到其指定帳戶，始可以盡速取得貨品販售。

所幸在銀行行員關懷提問下，發現張男疑似遭詐騙，遂通知警方到場，在員警強力勸導下並說明最近的詐騙案例，終於讓張男恍然大悟，直呼：「詐騙集團真是可惡！」非常感謝警方及行員的熱心，保住其血汗錢。

太平分局長葉志誠呼籲，萬變不離騙！詐騙手法層出不窮，詐騙集團常會利用人性的弱點或愛心進行詐騙，如遇到類似詐騙手法，千萬要冷靜並查證小心被騙，並可撥打「165」反詐騙電話查詢，或以110報案請警方協助查證，以免誤入詐騙集團陷阱而遭受損失。